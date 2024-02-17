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"Это чудовищно": во Франции раскрыли, что Макрон сделал для Зеленского - РИА Новости, 17.02.2024
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17:36 17.02.2024 (обновлено: 18:23 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/makron-1927976417.html
"Это чудовищно": во Франции раскрыли, что Макрон сделал для Зеленского
"Это чудовищно": во Франции раскрыли, что Макрон сделал для Зеленского - РИА Новости, 17.02.2024
"Это чудовищно": во Франции раскрыли, что Макрон сделал для Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о предоставлении помощи Украине в ущерб собственным гражданам, заявил лидер французской партии "Патриоты"... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T17:36
2024-02-17T18:23
в мире
франция
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флориан филиппо
брюно ле мэр
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о предоставлении помощи Украине в ущерб собственным гражданам, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.&quot;Несколько дней назад Брюно Ле Мэр (министр экономики и финансов. — Прим. ред.) жаловался, что не знает, как он сможет выделить 150 миллионов евро, обещанных фермерам после их первых блокад! Вчера вечером Макрон выписал Зеленскому чек на сумму, в 20 раз превышающую эту! Три миллиарда&quot;, — написал он.По словам политика, французский лидер пошел на этот шаг без всякой озабоченности по поводу дефицита и долгов в стране."Разъяренные фермеры и нищие французы оценят это чудовищное лицемерие", — заключил Филиппо.Накануне Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Париже подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Французский президент сообщил, что оно включает выделение трех миллиардов евро военной помощи Киеву на этот год.
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, флориан филиппо, брюно ле мэр, патриот
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Брюно Ле Мэр, Патриот
"Это чудовищно": во Франции раскрыли, что Макрон сделал для Зеленского

Филиппо: Макрон выделил деньги Зеленскому в ущерб собственному народу

© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о предоставлении помощи Украине в ущерб собственным гражданам, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
«

"Несколько дней назад Брюно Ле Мэр (министр экономики и финансов. — Прим. ред.) жаловался, что не знает, как он сможет выделить 150 миллионов евро, обещанных фермерам после их первых блокад! Вчера вечером Макрон выписал Зеленскому чек на сумму, в 20 раз превышающую эту! Три миллиарда", — написал он.

По словам политика, французский лидер пошел на этот шаг без всякой озабоченности по поводу дефицита и долгов в стране.
"Разъяренные фермеры и нищие французы оценят это чудовищное лицемерие", — заключил Филиппо.
Накануне Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Париже подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Французский президент сообщил, что оно включает выделение трех миллиардов евро военной помощи Киеву на этот год.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
"Война с Россией". Во Франции забили тревогу из-за неожиданных слов Макрона
3 февраля, 03:18
 
В миреФранцияУкраинаЭммануэль МакронФлориан ФилиппоБрюно Ле МэрПатриот
 
 
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