https://ria.ru/20240217/makron-1927976417.html

"Это чудовищно": во Франции раскрыли, что Макрон сделал для Зеленского

"Это чудовищно": во Франции раскрыли, что Макрон сделал для Зеленского - РИА Новости, 17.02.2024

"Это чудовищно": во Франции раскрыли, что Макрон сделал для Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о предоставлении помощи Украине в ущерб собственным гражданам, заявил лидер французской партии "Патриоты"... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T17:36

2024-02-17T17:36

2024-02-17T18:23

в мире

франция

украина

эммануэль макрон

флориан филиппо

брюно ле мэр

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о предоставлении помощи Украине в ущерб собственным гражданам, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Несколько дней назад Брюно Ле Мэр (министр экономики и финансов. — Прим. ред.) жаловался, что не знает, как он сможет выделить 150 миллионов евро, обещанных фермерам после их первых блокад! Вчера вечером Макрон выписал Зеленскому чек на сумму, в 20 раз превышающую эту! Три миллиарда", — написал он.По словам политика, французский лидер пошел на этот шаг без всякой озабоченности по поводу дефицита и долгов в стране."Разъяренные фермеры и нищие французы оценят это чудовищное лицемерие", — заключил Филиппо.Накануне Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Париже подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Французский президент сообщил, что оно включает выделение трех миллиардов евро военной помощи Киеву на этот год.

https://ria.ru/20240203/makron-1925157487.html

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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, флориан филиппо, брюно ле мэр, патриот