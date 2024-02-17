https://ria.ru/20240217/makron-1927900752.html

Макрон выдал плеяду обвинений в адрес России по недоказанным утверждениям

Макрон выдал плеяду обвинений в адрес России по недоказанным утверждениям - РИА Новости, 17.02.2024

Макрон выдал плеяду обвинений в адрес России по недоказанным утверждениям

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским выдал плеяду обвинений в адрес России по утверждениям, которые не имеют... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T01:15

2024-02-17T01:15

2024-02-17T05:21

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ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским выдал плеяду обвинений в адрес России по утверждениям, которые не имеют доказательств.По его словам, Россия якобы "увеличила число зон дестабилизации и конфронтации, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке"."Выраженная некоторыми в последние дни обеспокоенность о возможном размещении Россией ядерного оружия в космосе дополняют эту картину. Эти факты, если они будут подтверждены, будут серьезными, незаконными и дестабилизирующими для мира и для граждан", – сказал он.Также Макрон считает, что "Россия должна безотлагательно дать разъяснения, международные институты должны этим заняться". Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.Кроме того, он обвинил Россию в том, что она "пересекла множество линий". "В последние месяцы повсюду в Европе маневры по манипуляции и дезинформации, и кибератаки значительно участились и систематизировались. Это изменение позиции ясно показывает желание агрессии против нас", – заявил Макрон. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Россия готова к диалогу.

https://ria.ru/20240211/evropa-1926638998.html

https://ria.ru/20240211/evropa-1926638843.html

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россия, сша, украина, владимир путин, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато