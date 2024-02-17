https://ria.ru/20240217/kuleba-1927976255.html
Глава МИД Украины закурил в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки
Глава МИД Украины закурил в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
Глава МИД Украины закурил в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне выхода ВСУ из Авдеевки затянулся сигарой в эфире украинского новостного телемарафона. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T17:35
2024-02-17T17:35
2024-02-17T18:50
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне выхода ВСУ из Авдеевки затянулся сигарой в эфире украинского новостного телемарафона.Во время прямого включения из Мюнхена Кулеба ответил на вопрос о предстоящих встречах украинской делегации, после чего затянулся сигарой, будучи уверенным в перебоях в трансляции. Специалисты в киевской студии поспешно убрали министра из эфира. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон. Сейчас за населенный пункт идут бои.О выводе украинских подразделений из Авдеевки объявил минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский. В последние дни украинские военные признавали, что ситуация для них там сложилась критическая, хуже, чем в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года.Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, ВСУ покидают позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. Но, по его словам, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, нужно дождаться официального сообщения Минобороны.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html
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в мире, авдеевка, мюнхен, украина, дмитрий кулеба
В мире, Авдеевка, Мюнхен, Украина, Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины закурил в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки
Кулеба затянулся сигарой в эфире украинского телеканала
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне выхода ВСУ из Авдеевки затянулся сигарой в эфире украинского новостного телемарафона.
Во время прямого включения из Мюнхена Кулеба ответил на вопрос о предстоящих встречах украинской делегации, после чего затянулся сигарой, будучи уверенным в перебоях в трансляции. Специалисты в киевской студии поспешно убрали министра из эфира.
Новость об уходе ВСУ из Авдеевки попала на главные страницы западных СМИ
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон. Сейчас за населенный пункт идут бои.
О выводе украинских подразделений из Авдеевки объявил минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский. В последние дни украинские военные признавали, что ситуация для них там сложилась критическая, хуже, чем в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года.
Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, ВСУ покидают позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. Но, по его словам, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, нужно дождаться официального сообщения Минобороны.
Министр обороны Украины высказался о ситуации с потерей Авдеевки