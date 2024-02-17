https://ria.ru/20240217/kuleba-1927976255.html

Глава МИД Украины закурил в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки

Глава МИД Украины закурил в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024

Глава МИД Украины закурил в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне выхода ВСУ из Авдеевки затянулся сигарой в эфире украинского новостного телемарафона. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T17:35

2024-02-17T17:35

2024-02-17T18:50

в мире

авдеевка

мюнхен

украина

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне выхода ВСУ из Авдеевки затянулся сигарой в эфире украинского новостного телемарафона.Во время прямого включения из Мюнхена Кулеба ответил на вопрос о предстоящих встречах украинской делегации, после чего затянулся сигарой, будучи уверенным в перебоях в трансляции. Специалисты в киевской студии поспешно убрали министра из эфира. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон. Сейчас за населенный пункт идут бои.О выводе украинских подразделений из Авдеевки объявил минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский. В последние дни украинские военные признавали, что ситуация для них там сложилась критическая, хуже, чем в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года.Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, ВСУ покидают позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. Но, по его словам, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, нужно дождаться официального сообщения Минобороны.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html

https://ria.ru/20240217/umerov-1927967575.html

авдеевка

мюнхен

украина

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в мире, авдеевка, мюнхен, украина, дмитрий кулеба