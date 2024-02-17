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Аналитик: снаряды "Краснополь" повышают живучесть гаубиц - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:39 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/krasnopol-1927906284.html
Аналитик: снаряды "Краснополь" повышают живучесть гаубиц
Аналитик: снаряды "Краснополь" повышают живучесть гаубиц - РИА Новости, 17.02.2024
Аналитик: снаряды "Краснополь" повышают живучесть гаубиц
Применение российскими гаубицами в зоне специальной военной операции управляемых снарядов "Краснополь" повышает живучесть артустановок, так как они быстрее... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T03:39
2024-02-17T03:39
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
украина
виктор мураховский
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Применение российскими гаубицами в зоне специальной военной операции управляемых снарядов "Краснополь" повышает живучесть артустановок, так как они быстрее могут выйти из-под ответного огня противника, сообщил РИА новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. По словам аналитика, ключевым фактором для выживания самоходных артиллерийских комплексов в зоне СВО на сегодняшний день является время их нахождения на огневой позиции – чем меньше комплекс остается на месте после ведения огня и чем быстрее уходит на запасную или новую позицию, тем меньше шансов, что его успеет засечь и накрыть противник ответным огнем в рамках контрбатарейной борьбы. "В этом контексте существенное преимущество по повышению живучести российских гаубиц на линии боевого соприкосновения обеспечивает применение управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", так как в этом случае минимизируется время ведения огня – для гарантированного поражения цели, как правило, хватает всего одного управляемого снаряда", - пояснил специалист. В статье журнала "Арсенал Отечества", посвященной самоходной артиллерии, отмечается, что для гаубиц, которые используют в СВО обычные осколочно-фугасные некорректируемые снаряды, повышение живучести складывается из ряда других факторов. Как показывает практика боевых действий на Украине, отмечает издание, на живучесть гаубиц с обычными снарядами, в частности, влияет снижение времени выполнения огневой задачи за счет технической скорострельности гаубиц. Также имеет значение повышение точности установок для стрельбы, что позволяет поражать цель без пристрелки. Еще один фактор – это слаженность действий боевых расчетов, которая также уменьшает время нахождения артиллерийских комплексов на огневых позициях во время и после стрельбы.
https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926764824.html
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безопасность, технологии, украина, виктор мураховский
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Украина, Виктор Мураховский
Аналитик: снаряды "Краснополь" повышают живучесть гаубиц

Мураховский: снаряды "Краснополь" повышают живучесть гаубиц в зоне СВО

CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 КраснопольУправляемый снаряд "Краснополь"
Управляемый снаряд Краснополь - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь
Управляемый снаряд "Краснополь". Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Применение российскими гаубицами в зоне специальной военной операции управляемых снарядов "Краснополь" повышает живучесть артустановок, так как они быстрее могут выйти из-под ответного огня противника, сообщил РИА новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
По словам аналитика, ключевым фактором для выживания самоходных артиллерийских комплексов в зоне СВО на сегодняшний день является время их нахождения на огневой позиции – чем меньше комплекс остается на месте после ведения огня и чем быстрее уходит на запасную или новую позицию, тем меньше шансов, что его успеет засечь и накрыть противник ответным огнем в рамках контрбатарейной борьбы.
«
"В этом контексте существенное преимущество по повышению живучести российских гаубиц на линии боевого соприкосновения обеспечивает применение управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", так как в этом случае минимизируется время ведения огня – для гарантированного поражения цели, как правило, хватает всего одного управляемого снаряда", - пояснил специалист.
В статье журнала "Арсенал Отечества", посвященной самоходной артиллерии, отмечается, что для гаубиц, которые используют в СВО обычные осколочно-фугасные некорректируемые снаряды, повышение живучести складывается из ряда других факторов.
Как показывает практика боевых действий на Украине, отмечает издание, на живучесть гаубиц с обычными снарядами, в частности, влияет снижение времени выполнения огневой задачи за счет технической скорострельности гаубиц. Также имеет значение повышение точности установок для стрельбы, что позволяет поражать цель без пристрелки. Еще один фактор – это слаженность действий боевых расчетов, которая также уменьшает время нахождения артиллерийских комплексов на огневых позициях во время и после стрельбы.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииУкраинаВиктор Мураховский
 
 
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