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Грузовой корабль "Прогресс МС-26" пристыковался к МКС - РИА Новости, 17.02.2024
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Наука
 
09:11 17.02.2024 (обновлено: 10:51 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/korabl-1927918295.html
Грузовой корабль "Прогресс МС-26" пристыковался к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-26" пристыковался к МКС - РИА Новости, 17.02.2024
Грузовой корабль "Прогресс МС-26" пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-26" пристыковался к российскому модулю "Звезда" Международной космической станции, следует из трансляции "Роскосмоса". РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T09:11
2024-02-17T10:51
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-26" пристыковался к российскому модулю "Звезда" Международной космической станции, следует из трансляции "Роскосмоса". Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовиком стартовала с космодрома Байконур в 06:25 мск 15 февраля. "Прогресс" доставил на станцию более двух с половиной тонн грузов: почти полторы тонны аппаратуры и оборудования для систем станции, укладки для научных экспериментов, одежду, питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства для космонавтов, а также топливо для дозаправки станции, питьевую воду и запас азота. Среди грузов — расходные материалы для нового научного эксперимента "Фуллерен" по выращиванию в лабораторном модуле "Наука" кристаллов фуллерита — третьей кристаллической формы углерода, представляющей новый класс полупроводников. Кроме того, "Прогресс МС-26" привез аппаратуру для нового научного эксперимента "Орбита-МГ" по созданию системы мониторинга, которая будет находить трещины и другие негерметичности в корпусе космической станции. Сейчас на МКС работает экипаж 70-й длительной экспедиции — россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.
https://ria.ru/20231026/kompanii-1905506374.html
https://ria.ru/20231228/roskosmos-1918637026.html
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Грузовой корабль "Прогресс МС-26" пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-26" пристыковался к модулю "Звезда" МКС

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-26" с космодрома "Байконур"
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-26 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Роскосмос
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Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-26" с космодрома "Байконур"
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-26" пристыковался к российскому модулю "Звезда" Международной космической станции, следует из трансляции "Роскосмоса".
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовиком стартовала с космодрома Байконур в 06:25 мск 15 февраля.
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"Прогресс" доставил на станцию более двух с половиной тонн грузов: почти полторы тонны аппаратуры и оборудования для систем станции, укладки для научных экспериментов, одежду, питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства для космонавтов, а также топливо для дозаправки станции, питьевую воду и запас азота.
Среди грузов — расходные материалы для нового научного эксперимента "Фуллерен" по выращиванию в лабораторном модуле "Наука" кристаллов фуллерита — третьей кристаллической формы углерода, представляющей новый класс полупроводников. Кроме того, "Прогресс МС-26" привез аппаратуру для нового научного эксперимента "Орбита-МГ" по созданию системы мониторинга, которая будет находить трещины и другие негерметичности в корпусе космической станции.
Сейчас на МКС работает экипаж 70-й длительной экспедиции — россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.
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