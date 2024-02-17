https://ria.ru/20240217/konflikt-1927997778.html

СМИ: участники конференции в Мюнхене сомневаются в шансах Украины на победу

СМИ: участники конференции в Мюнхене сомневаются в шансах Украины на победу - РИА Новости, 17.02.2024

СМИ: участники конференции в Мюнхене сомневаются в шансах Украины на победу

На конференции по безопасности в Мюнхене царит мрачная атмосфера, большинство присутствующих со скепсисом оценивают шансы Украины одержать победу над Россией,... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T21:03

2024-02-17T21:03

2024-02-17T21:38

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На конференции по безопасности в Мюнхене царит мрачная атмосфера, большинство присутствующих со скепсисом оценивают шансы Украины одержать победу над Россией, сообщает газета Politico. По информации репортера издания, конференцию "накрыла тень". Участники мероприятия задаются вопросом, чего может достичь Киев, даже в случае одобрения США нового пакета помощи. "Только самые стойкие сторонники Украины готовы сказать, что она может победить Россию. Но большинство присутствующих не готовы сказать это, и... за закрытыми дверями они скептически относятся к полной победе Украины над Россией в ближайшем будущем - а то и вообще", — говорится в сообщении газеты. Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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в мире, украина, россия, мюнхен