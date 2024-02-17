https://ria.ru/20240217/konflikt-1927997778.html
СМИ: участники конференции в Мюнхене сомневаются в шансах Украины на победу
СМИ: участники конференции в Мюнхене сомневаются в шансах Украины на победу - РИА Новости, 17.02.2024
СМИ: участники конференции в Мюнхене сомневаются в шансах Украины на победу
На конференции по безопасности в Мюнхене царит мрачная атмосфера, большинство присутствующих со скепсисом оценивают шансы Украины одержать победу над Россией,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T21:03
2024-02-17T21:03
2024-02-17T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мюнхен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На конференции по безопасности в Мюнхене царит мрачная атмосфера, большинство присутствующих со скепсисом оценивают шансы Украины одержать победу над Россией, сообщает газета Politico. По информации репортера издания, конференцию "накрыла тень". Участники мероприятия задаются вопросом, чего может достичь Киев, даже в случае одобрения США нового пакета помощи. "Только самые стойкие сторонники Украины готовы сказать, что она может победить Россию. Но большинство присутствующих не готовы сказать это, и... за закрытыми дверями они скептически относятся к полной победе Украины над Россией в ближайшем будущем - а то и вообще", — говорится в сообщении газеты. Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
украина
россия
мюнхен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_29f90b1042446a55ae1e98ecb4fbd4c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, мюнхен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мюнхен
СМИ: участники конференции в Мюнхене сомневаются в шансах Украины на победу
Politico: участники конференции в Мюнхене сомневаются в шансах Украины на победу