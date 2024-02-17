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СМИ: участники конференции в Мюнхене сомневаются в шансах Украины на победу - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 17.02.2024 (обновлено: 21:38 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/konflikt-1927997778.html
СМИ: участники конференции в Мюнхене сомневаются в шансах Украины на победу
СМИ: участники конференции в Мюнхене сомневаются в шансах Украины на победу - РИА Новости, 17.02.2024
СМИ: участники конференции в Мюнхене сомневаются в шансах Украины на победу
На конференции по безопасности в Мюнхене царит мрачная атмосфера, большинство присутствующих со скепсисом оценивают шансы Украины одержать победу над Россией,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T21:03
2024-02-17T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мюнхен
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На конференции по безопасности в Мюнхене царит мрачная атмосфера, большинство присутствующих со скепсисом оценивают шансы Украины одержать победу над Россией, сообщает газета Politico. По информации репортера издания, конференцию "накрыла тень". Участники мероприятия задаются вопросом, чего может достичь Киев, даже в случае одобрения США нового пакета помощи. "Только самые стойкие сторонники Украины готовы сказать, что она может победить Россию. Но большинство присутствующих не готовы сказать это, и... за закрытыми дверями они скептически относятся к полной победе Украины над Россией в ближайшем будущем - а то и вообще", — говорится в сообщении газеты. Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
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в мире, украина, россия, мюнхен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мюнхен
СМИ: участники конференции в Мюнхене сомневаются в шансах Украины на победу

Politico: участники конференции в Мюнхене сомневаются в шансах Украины на победу

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На конференции по безопасности в Мюнхене царит мрачная атмосфера, большинство присутствующих со скепсисом оценивают шансы Украины одержать победу над Россией, сообщает газета Politico.
По информации репортера издания, конференцию "накрыла тень". Участники мероприятия задаются вопросом, чего может достичь Киев, даже в случае одобрения США нового пакета помощи.
"Только самые стойкие сторонники Украины готовы сказать, что она может победить Россию. Но большинство присутствующих не готовы сказать это, и... за закрытыми дверями они скептически относятся к полной победе Украины над Россией в ближайшем будущем - а то и вообще", — говорится в сообщении газеты.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.
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