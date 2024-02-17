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Китай заявил, что вместе с Россией способствует глобальной стабильности - РИА Новости, 17.02.2024
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14:35 17.02.2024 (обновлено: 14:40 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/kitay-1927953799.html
Китай заявил, что вместе с Россией способствует глобальной стабильности
Китай заявил, что вместе с Россией способствует глобальной стабильности - РИА Новости, 17.02.2024
Китай заявил, что вместе с Россией способствует глобальной стабильности
Китай и Россия способствуют стабильности в мире, заявил в субботу министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T14:35
2024-02-17T14:40
китай
россия
в мире
ван и (политик)
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ПЕКИН, 17 фев - РИА Новости. Китай и Россия способствуют стабильности в мире, заявил в субботу министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности."Отношения Китая и России… отвечают общим интересам двух стран, способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире", - сказал Ван И, трансляция выступления которого ведется на официальном сайте конференции.Глава МИД КНР отметил, что Россия является крупнейшим соседом Китая, отношения между двумя странами развиваются на принципах неприсоединения к блокам, отказа от конфронтации и не нацелены на третьи стороны.Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.
https://ria.ru/20240119/otnosheniya-1922284802.html
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китай, россия, в мире, ван и (политик)
Китай, Россия, В мире, Ван И (политик)
Китай заявил, что вместе с Россией способствует глобальной стабильности

Ван И: Китай и Россия способствуют глобальной стабильности

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкУхань
Ухань - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 17 фев - РИА Новости. Китай и Россия способствуют стабильности в мире, заявил в субботу министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Отношения Китая и России… отвечают общим интересам двух стран, способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире", - сказал Ван И, трансляция выступления которого ведется на официальном сайте конференции.
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Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.
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