https://ria.ru/20240217/kitay-1927908655.html

МИД КНР заявил Блинкену о необходимости соблюдать принцип "одного Китая"

МИД КНР заявил Блинкену о необходимости соблюдать принцип "одного Китая" - РИА Новости, 17.02.2024

МИД КНР заявил Блинкену о необходимости соблюдать принцип "одного Китая"

Если США хотят стабильности в Тайваньском проливе, то они должны соблюдать принцип "одного Китая" и не поддерживать "независимость Тайваня", заявил министр... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T05:15

2024-02-17T05:15

2024-02-17T07:36

в мире

китай

сша

тайвань

энтони блинкен

ван и (политик)

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 17 фев - РИА Новости. Если США хотят стабильности в Тайваньском проливе, то они должны соблюдать принцип "одного Китая" и не поддерживать "независимость Тайваня", заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности."Если США действительно хотят стабильности в Тайваньском проливе, они должны соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, а также реализовать на деле свою позицию отсутствия поддержки "независимости Тайваня", - приводит официальный сайт МИД КНР слова Ван И. Как подчеркнул министр, реальный статус-кво в тайваньском вопросе состоит в том, что "в мире существует только один Китай, а Тайвань является частью территории Китая". Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот шаг, увидев в нем поддержку Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240214/tayvan-1927218383.html

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тайвань

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в мире, китай, сша, тайвань, энтони блинкен, ван и (политик), нэнси пелоси