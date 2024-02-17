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МИД КНР заявил Блинкену о необходимости соблюдать принцип "одного Китая" - РИА Новости, 17.02.2024
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05:15 17.02.2024 (обновлено: 07:36 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/kitay-1927908655.html
МИД КНР заявил Блинкену о необходимости соблюдать принцип "одного Китая"
МИД КНР заявил Блинкену о необходимости соблюдать принцип "одного Китая" - РИА Новости, 17.02.2024
МИД КНР заявил Блинкену о необходимости соблюдать принцип "одного Китая"
Если США хотят стабильности в Тайваньском проливе, то они должны соблюдать принцип "одного Китая" и не поддерживать "независимость Тайваня", заявил министр... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T05:15
2024-02-17T07:36
в мире
китай
сша
тайвань
энтони блинкен
ван и (политик)
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 17 фев - РИА Новости. Если США хотят стабильности в Тайваньском проливе, то они должны соблюдать принцип "одного Китая" и не поддерживать "независимость Тайваня", заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности."Если США действительно хотят стабильности в Тайваньском проливе, они должны соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, а также реализовать на деле свою позицию отсутствия поддержки "независимости Тайваня", - приводит официальный сайт МИД КНР слова Ван И. Как подчеркнул министр, реальный статус-кво в тайваньском вопросе состоит в том, что "в мире существует только один Китай, а Тайвань является частью территории Китая". Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот шаг, увидев в нем поддержку Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240214/tayvan-1927218383.html
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в мире, китай, сша, тайвань, энтони блинкен, ван и (политик), нэнси пелоси
В мире, Китай, США, Тайвань, Энтони Блинкен, Ван И (политик), Нэнси Пелоси
МИД КНР заявил Блинкену о необходимости соблюдать принцип "одного Китая"

Глава МИД КНР заявил Блинкену о необходимости соблюдать принцип "одного Китая"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 фев - РИА Новости. Если США хотят стабильности в Тайваньском проливе, то они должны соблюдать принцип "одного Китая" и не поддерживать "независимость Тайваня", заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
«
"Если США действительно хотят стабильности в Тайваньском проливе, они должны соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, а также реализовать на деле свою позицию отсутствия поддержки "независимости Тайваня", - приводит официальный сайт МИД КНР слова Ван И.
Как подчеркнул министр, реальный статус-кво в тайваньском вопросе состоит в том, что "в мире существует только один Китай, а Тайвань является частью территории Китая".
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот шаг, увидев в нем поддержку Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
СМИ: делегация законодателей США посетит Тайвань
14 февраля, 03:26
 
В миреКитайСШАТайваньЭнтони БлинкенВан И (политик)Нэнси Пелоси
 
 
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