Рейтинг@Mail.ru
Киркоров привез детям в Макеевку раскраски и игрушки - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:07 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/kirkorov-1927992445.html
Киркоров привез детям в Макеевку раскраски и игрушки
Киркоров привез детям в Макеевку раскраски и игрушки - РИА Новости, 17.02.2024
Киркоров привез детям в Макеевку раскраски и игрушки
Певец Филипп Киркоров привез в Макеевку в ДНР подарки для детей и посетил дворец детского творчества имени В.Г. Джарты. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T20:07
2024-02-17T20:07
шоубиз
макеевка
донецкая народная республика
россия
филипп киркоров
филипп (король бельгии)
анастасия ивлеева
"голая вечеринка"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927370085_0:147:1578:1035_1920x0_80_0_0_cbe2b094fad54def3de428d53abbbcc3.png
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров привез в Макеевку в ДНР подарки для детей и посетил дворец детского творчества имени В.Г. Джарты. Видео о своем визите артист разместил на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России) совместно с российской певицей Маргаритой Овсянниковой. "Это всё с легкой руки вашей землячки - замечательной Марго, которая мне много рассказывала о "Родничке" из Макеевки", - заявил Киркоров во дворце детского творчества имени Джарты. На видео певец в сопровождении Овсянниковой посещает детский концерт и рассказывает, что привез детям игрушки и раскраски. Среди подарков были фирменные куклы "Пупс Филипп". "Впервые за шесть лет я снова посетила свой дом, родную Макеевку. Скажу честно, я очень боялась ехать сюда пока была в положении несмотря на то, что здесь живут мои родители, сестра и родственники. И помогала семье и творческой семье "Родничок" на расстоянии. Вместе с Филиппом. И зная, что я из Макеевки, предложил заехать к ним в гости вместе", - написала Овсянникова в комментарии. В декабре Киркоров поучаствовал в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. Многие посетители вечеринки, в том числе Киркоров, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240126/asti-1923734025.html
https://ria.ru/20240213/kirkorov-1927065220.html
https://ria.ru/20240214/kirkorov-1927295165.html
макеевка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927370085_0:190:1578:1375_1920x0_80_0_0_aae6af15880b2dacaa7618383aab9c0d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
макеевка, донецкая народная республика, россия, филипп киркоров, филипп (король бельгии), анастасия ивлеева, "голая вечеринка", общество
Шоубиз, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Филипп Киркоров, Филипп (король Бельгии), Анастасия Ивлеева, "Голая вечеринка", Общество
Киркоров привез детям в Макеевку раскраски и игрушки

Киркоров привез детям в Макеевку в ДНР раскраски и игрушки

Фотография, опубликованная Филиппом Киркоровым в социальной сети
Фотография, опубликованная Филиппом Киркоровым в социальной сети
Фотография, опубликованная Филиппом Киркоровым в социальной сети. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров привез в Макеевку в ДНР подарки для детей и посетил дворец детского творчества имени В.Г. Джарты.
Видео о своем визите артист разместил на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России) совместно с российской певицей Маргаритой Овсянниковой.
Анна Асти
Анна Asti раскрыла, куда пропала после участия в "голой" вечеринке
26 января, 18:18
"Это всё с легкой руки вашей землячки - замечательной Марго, которая мне много рассказывала о "Родничке" из Макеевки", - заявил Киркоров во дворце детского творчества имени Джарты.
На видео певец в сопровождении Овсянниковой посещает детский концерт и рассказывает, что привез детям игрушки и раскраски. Среди подарков были фирменные куклы "Пупс Филипп".
Выступление Филиппа Киркорова в городской больнице в Горловке
Захарова прокомментировала поездку Киркорова в ДНР с гуманитарной миссией
13 февраля, 13:45
"Впервые за шесть лет я снова посетила свой дом, родную Макеевку. Скажу честно, я очень боялась ехать сюда пока была в положении несмотря на то, что здесь живут мои родители, сестра и родственники. И помогала семье и творческой семье "Родничок" на расстоянии. Вместе с Филиппом. И зная, что я из Макеевки, предложил заехать к ним в гости вместе", - написала Овсянникова в комментарии.
В декабре Киркоров поучаствовал в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. Многие посетители вечеринки, в том числе Киркоров, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Выступление Филиппа Киркорова в городской больнице в Горловке
Советник Пушилина заявил, что не верит в искренность Киркорова
14 февраля, 12:11
 
ШоубизМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияФилипп КиркоровФилипп (король Бельгии)Анастасия Ивлеева"Голая вечеринка"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала