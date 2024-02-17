https://ria.ru/20240217/kirkorov-1927992445.html

Киркоров привез детям в Макеевку раскраски и игрушки

Киркоров привез детям в Макеевку раскраски и игрушки - РИА Новости, 17.02.2024

Киркоров привез детям в Макеевку раскраски и игрушки

Певец Филипп Киркоров привез в Макеевку в ДНР подарки для детей и посетил дворец детского творчества имени В.Г. Джарты. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T20:07

2024-02-17T20:07

2024-02-17T20:07

шоубиз

макеевка

донецкая народная республика

россия

филипп киркоров

филипп (король бельгии)

анастасия ивлеева

"голая вечеринка"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927370085_0:147:1578:1035_1920x0_80_0_0_cbe2b094fad54def3de428d53abbbcc3.png

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров привез в Макеевку в ДНР подарки для детей и посетил дворец детского творчества имени В.Г. Джарты. Видео о своем визите артист разместил на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России) совместно с российской певицей Маргаритой Овсянниковой. "Это всё с легкой руки вашей землячки - замечательной Марго, которая мне много рассказывала о "Родничке" из Макеевки", - заявил Киркоров во дворце детского творчества имени Джарты. На видео певец в сопровождении Овсянниковой посещает детский концерт и рассказывает, что привез детям игрушки и раскраски. Среди подарков были фирменные куклы "Пупс Филипп". "Впервые за шесть лет я снова посетила свой дом, родную Макеевку. Скажу честно, я очень боялась ехать сюда пока была в положении несмотря на то, что здесь живут мои родители, сестра и родственники. И помогала семье и творческой семье "Родничок" на расстоянии. Вместе с Филиппом. И зная, что я из Макеевки, предложил заехать к ним в гости вместе", - написала Овсянникова в комментарии. В декабре Киркоров поучаствовал в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. Многие посетители вечеринки, в том числе Киркоров, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240126/asti-1923734025.html

https://ria.ru/20240213/kirkorov-1927065220.html

https://ria.ru/20240214/kirkorov-1927295165.html

макеевка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

макеевка, донецкая народная республика, россия, филипп киркоров, филипп (король бельгии), анастасия ивлеева, "голая вечеринка", общество