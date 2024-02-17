https://ria.ru/20240217/kirkorov-1927992445.html
Киркоров привез детям в Макеевку раскраски и игрушки
Киркоров привез детям в Макеевку раскраски и игрушки - РИА Новости, 17.02.2024
Киркоров привез детям в Макеевку раскраски и игрушки
Певец Филипп Киркоров привез в Макеевку в ДНР подарки для детей и посетил дворец детского творчества имени В.Г. Джарты. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T20:07
2024-02-17T20:07
2024-02-17T20:07
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анастасия ивлеева
"голая вечеринка"
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров привез в Макеевку в ДНР подарки для детей и посетил дворец детского творчества имени В.Г. Джарты. Видео о своем визите артист разместил на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России) совместно с российской певицей Маргаритой Овсянниковой. "Это всё с легкой руки вашей землячки - замечательной Марго, которая мне много рассказывала о "Родничке" из Макеевки", - заявил Киркоров во дворце детского творчества имени Джарты. На видео певец в сопровождении Овсянниковой посещает детский концерт и рассказывает, что привез детям игрушки и раскраски. Среди подарков были фирменные куклы "Пупс Филипп". "Впервые за шесть лет я снова посетила свой дом, родную Макеевку. Скажу честно, я очень боялась ехать сюда пока была в положении несмотря на то, что здесь живут мои родители, сестра и родственники. И помогала семье и творческой семье "Родничок" на расстоянии. Вместе с Филиппом. И зная, что я из Макеевки, предложил заехать к ним в гости вместе", - написала Овсянникова в комментарии. В декабре Киркоров поучаствовал в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. Многие посетители вечеринки, в том числе Киркоров, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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https://ria.ru/20240213/kirkorov-1927065220.html
https://ria.ru/20240214/kirkorov-1927295165.html
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Шоубиз, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Филипп Киркоров, Филипп (король Бельгии), Анастасия Ивлеева, "Голая вечеринка", Общество
Киркоров привез детям в Макеевку раскраски и игрушки
Киркоров привез детям в Макеевку в ДНР раскраски и игрушки