Рейтинг@Mail.ru
Жители Херсона ждут освобождения, заявил Сальдо - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 17.02.2024 (обновлено: 11:37 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/kherson-1927931796.html
Жители Херсона ждут освобождения, заявил Сальдо
Жители Херсона ждут освобождения, заявил Сальдо - РИА Новости, 17.02.2024
Жители Херсона ждут освобождения, заявил Сальдо
Жители Херсона и всей правобережной части Херсонской области ждут освобождения от киевской власти, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:35
2024-02-17T11:37
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
общество
украина
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762911234_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e3c426a5b3fe476d7f62c89220a4b8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Жители Херсона и всей правобережной части Херсонской области ждут освобождения от киевской власти, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Люди на правом берегу ждут освобождения. Даже большинство из тех, кто раньше был за украинский режим, успели убедиться в ошибочности своей прежней позиции. Россия простым людям помогает и оберегает. Так что люди сделали свой выбор", - сказал Сальдо РИА Новости. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240208/gorod-1926196918.html
россия
херсон
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762911234_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_167617f6f76092794cb4973003dbfd0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсон, херсонская область , общество, украина, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Общество, Украина, Владимир Сальдо
Жители Херсона ждут освобождения, заявил Сальдо

Сальдо: жители Херсона ждут освобождения от киевской власти

CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorialХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorial
Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Жители Херсона и всей правобережной части Херсонской области ждут освобождения от киевской власти, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"Люди на правом берегу ждут освобождения. Даже большинство из тех, кто раньше был за украинский режим, успели убедиться в ошибочности своей прежней позиции. Россия простым людям помогает и оберегает. Так что люди сделали свой выбор", - сказал Сальдо РИА Новости.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Раненые украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Открытый вопрос. В США предупредили Украину о риске потери крупного города
8 февраля, 15:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонХерсонская областьОбществоУкраинаВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала