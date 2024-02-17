https://ria.ru/20240217/kherson-1927931796.html
Жители Херсона ждут освобождения, заявил Сальдо
Жители Херсона ждут освобождения, заявил Сальдо - РИА Новости, 17.02.2024
Жители Херсона ждут освобождения, заявил Сальдо
Жители Херсона и всей правобережной части Херсонской области ждут освобождения от киевской власти, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:35
2024-02-17T11:35
2024-02-17T11:37
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Жители Херсона и всей правобережной части Херсонской области ждут освобождения от киевской власти, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Люди на правом берегу ждут освобождения. Даже большинство из тех, кто раньше был за украинский режим, успели убедиться в ошибочности своей прежней позиции. Россия простым людям помогает и оберегает. Так что люди сделали свой выбор", - сказал Сальдо РИА Новости. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240208/gorod-1926196918.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Общество, Украина, Владимир Сальдо
Жители Херсона ждут освобождения, заявил Сальдо
Сальдо: жители Херсона ждут освобождения от киевской власти