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Израиль будет вести войну до абсолютной победы над ХАМАС, заявил Нетаньяху
Израиль будет вести войну до абсолютной победы над ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 17.02.2024
Израиль будет вести войну до абсолютной победы над ХАМАС, заявил Нетаньяху
Израиль будет вести войну в секторе Газа до полной победы над ХАМАС, это подразумевает боевые действия в Рафахе, о чем неоднократно говорилось мировым лидерам,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T21:03
2024-02-17T21:03
2024-02-17T21:52
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
джо байден
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Израиль будет вести войну в секторе Газа до полной победы над ХАМАС, это подразумевает боевые действия в Рафахе, о чем неоднократно говорилось мировым лидерам, заявил в субботу израильский премьер Биньямин Нетаньяху."Вчера я снова разговаривал с президентом США Джо Байденом. Я решительно заявляю мировым лидерам, что Израиль будет сражаться до абсолютной победы, включая боевые действия в Рафахе. Те, кто хочет помешать нам действовать в Рафахе, на самом деле хотят помешать нам выиграть войну", - заявил премьер на пресс-конференции.Нетаньяху вновь подчеркнул, что операция в Рафахе начнется только после эвакуации гражданских лиц в безопасные районы.По словам премьера, военное давление в вопросе освобождения израильских заложников работает, армия не остановится, пока не уничтожит все батальоны ХАМАС.
https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html
https://ria.ru/20240217/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, джо байден, сша
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, США
Израиль будет вести войну до абсолютной победы над ХАМАС, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль будет вести войну в Газе до абсолютной победы над ХАМАС