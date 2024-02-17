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Израиль будет вести войну до абсолютной победы над ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 17.02.2024
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21:03 17.02.2024 (обновлено: 21:52 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/izrail-1927997680.html
Израиль будет вести войну до абсолютной победы над ХАМАС, заявил Нетаньяху
Израиль будет вести войну до абсолютной победы над ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 17.02.2024
Израиль будет вести войну до абсолютной победы над ХАМАС, заявил Нетаньяху
Израиль будет вести войну в секторе Газа до полной победы над ХАМАС, это подразумевает боевые действия в Рафахе, о чем неоднократно говорилось мировым лидерам,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T21:03
2024-02-17T21:52
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
джо байден
сша
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Израиль будет вести войну в секторе Газа до полной победы над ХАМАС, это подразумевает боевые действия в Рафахе, о чем неоднократно говорилось мировым лидерам, заявил в субботу израильский премьер Биньямин Нетаньяху."Вчера я снова разговаривал с президентом США Джо Байденом. Я решительно заявляю мировым лидерам, что Израиль будет сражаться до абсолютной победы, включая боевые действия в Рафахе. Те, кто хочет помешать нам действовать в Рафахе, на самом деле хотят помешать нам выиграть войну", - заявил премьер на пресс-конференции.Нетаньяху вновь подчеркнул, что операция в Рафахе начнется только после эвакуации гражданских лиц в безопасные районы.По словам премьера, военное давление в вопросе освобождения израильских заложников работает, армия не остановится, пока не уничтожит все батальоны ХАМАС.
https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html
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израиль
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, джо байден, сша
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, США
Израиль будет вести войну до абсолютной победы над ХАМАС, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: Израиль будет вести войну в Газе до абсолютной победы над ХАМАС

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Израиль будет вести войну в секторе Газа до полной победы над ХАМАС, это подразумевает боевые действия в Рафахе, о чем неоднократно говорилось мировым лидерам, заявил в субботу израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
"Вчера я снова разговаривал с президентом США Джо Байденом. Я решительно заявляю мировым лидерам, что Израиль будет сражаться до абсолютной победы, включая боевые действия в Рафахе. Те, кто хочет помешать нам действовать в Рафахе, на самом деле хотят помешать нам выиграть войну", - заявил премьер на пресс-конференции.
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Нетаньяху вновь подчеркнул, что операция в Рафахе начнется только после эвакуации гражданских лиц в безопасные районы.
По словам премьера, военное давление в вопросе освобождения израильских заложников работает, армия не остановится, пока не уничтожит все батальоны ХАМАС.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРафах (провинция)Биньямин НетаньяхуДжо БайденСША
 
 
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