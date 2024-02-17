https://ria.ru/20240217/izrail-1927997680.html

Израиль будет вести войну до абсолютной победы над ХАМАС, заявил Нетаньяху

Израиль будет вести войну до абсолютной победы над ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 17.02.2024

Израиль будет вести войну до абсолютной победы над ХАМАС, заявил Нетаньяху

Израиль будет вести войну в секторе Газа до полной победы над ХАМАС, это подразумевает боевые действия в Рафахе, о чем неоднократно говорилось мировым лидерам,... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T21:03

2024-02-17T21:03

2024-02-17T21:52

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

рафах (провинция)

биньямин нетаньяху

джо байден

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Израиль будет вести войну в секторе Газа до полной победы над ХАМАС, это подразумевает боевые действия в Рафахе, о чем неоднократно говорилось мировым лидерам, заявил в субботу израильский премьер Биньямин Нетаньяху."Вчера я снова разговаривал с президентом США Джо Байденом. Я решительно заявляю мировым лидерам, что Израиль будет сражаться до абсолютной победы, включая боевые действия в Рафахе. Те, кто хочет помешать нам действовать в Рафахе, на самом деле хотят помешать нам выиграть войну", - заявил премьер на пресс-конференции.Нетаньяху вновь подчеркнул, что операция в Рафахе начнется только после эвакуации гражданских лиц в безопасные районы.По словам премьера, военное давление в вопросе освобождения израильских заложников работает, армия не остановится, пока не уничтожит все батальоны ХАМАС.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240217/konflikt-1915630213.html

израиль

рафах (провинция)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, джо байден, сша