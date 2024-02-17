https://ria.ru/20240217/istyazanie-1927917247.html

В Приангарье сотрудника детсада заподозрили в истязании воспитанников

В Приангарье сотрудника детсада заподозрили в истязании воспитанников - РИА Новости, 17.02.2024

В Приангарье сотрудника детсада заподозрили в истязании воспитанников

Сотрудник детского сада в Слюдянском районе подозревается в нанесении побоев детям, заведено уголовное дело по статье об истязании, сообщает СУ СК по Иркутской... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T09:00

2024-02-17T09:00

2024-02-17T09:03

происшествия

слюдянский район

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 17 фев - РИА Новости. Сотрудник детского сада в Слюдянском районе подозревается в нанесении побоев детям, заведено уголовное дело по статье об истязании, сообщает СУ СК по Иркутской области в Telegram-канале. "Предварительно установлено, что в период с ноября 2023 года по январь 2024 года в одном из дошкольных учреждений Слюдянского района работник жестоко обращалась с детьми путем систематического нанесения побоев и причинения физических или психических страданий воспитанникам детского сада", - говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье об истязание несовершеннолетних и ненадлежащем исполнение обязанностей. Иркутская областная прокуратура отмечает, что уголовное дело возбуждено после обращения матери мальчика, который посещает детский сад в городе Байкальске. Ведомство организовало собственную проверку и контроль за расследованием уголовного дела. Мэру Слюдянского района, в районный комитет по социальной политике и культуре, а также в орган системы профилактики внесены представления, добавляется в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20231228/arest-1918863021.html

слюдянский район

иркутская область

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происшествия, слюдянский район, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)