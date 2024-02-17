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Верховный суд рассмотрит иск Надеждина из-за отказа ЦИК в регистрации

Верховный суд рассмотрит иск Надеждина из-за отказа ЦИК в регистрации - РИА Новости, 17.02.2024

Верховный суд рассмотрит иск Надеждина из-за отказа ЦИК в регистрации

Политик Борис Надеждин подал в Верховный суд иск, оспаривающий отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом на должность президента РФ, заседание по... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T16:48

2024-02-17T16:48

2024-02-17T17:01

выборы президента россии — 2024

россия

политика

борис надеждин

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Политик Борис Надеждин подал в Верховный суд иск, оспаривающий отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом на должность президента РФ, заседание по иску назначено на 21 февраля, говорится на сайте политика. Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик подал два иска в Верховный суд. В четверг суд отклонил оба иска Надеждина, оспаривающих форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах и форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах. "Да", — ответил РИА Новости сам политик на вопрос, действительно ли он подал в Верховный суд иск об оспаривании отказа в регистрации. Третий иск был подан 16 февраля, судебное заседание по нему, как следует из информации с сайта Надеждина, ожидается 21 февраля в 10.00. Информацию о предстоящем заседании агентству подтвердил и сам политик.

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россия, политика, борис надеждин