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Верховный суд рассмотрит иск Надеждина из-за отказа ЦИК в регистрации
Верховный суд рассмотрит иск Надеждина из-за отказа ЦИК в регистрации - РИА Новости, 17.02.2024
Верховный суд рассмотрит иск Надеждина из-за отказа ЦИК в регистрации
Политик Борис Надеждин подал в Верховный суд иск, оспаривающий отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом на должность президента РФ, заседание по... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T16:48
2024-02-17T16:48
2024-02-17T17:01
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россия
политика
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Политик Борис Надеждин подал в Верховный суд иск, оспаривающий отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом на должность президента РФ, заседание по иску назначено на 21 февраля, говорится на сайте политика. Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик подал два иска в Верховный суд. В четверг суд отклонил оба иска Надеждина, оспаривающих форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах и форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах. "Да", — ответил РИА Новости сам политик на вопрос, действительно ли он подал в Верховный суд иск об оспаривании отказа в регистрации. Третий иск был подан 16 февраля, судебное заседание по нему, как следует из информации с сайта Надеждина, ожидается 21 февраля в 10.00. Информацию о предстоящем заседании агентству подтвердил и сам политик.
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россия, политика, борис надеждин
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Борис Надеждин
Верховный суд рассмотрит иск Надеждина из-за отказа ЦИК в регистрации
Надеждин подал иск в ВС из-за отказа в регистрации кандидатом в президенты
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Политик Борис Надеждин подал в Верховный суд иск, оспаривающий отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом на должность президента РФ, заседание по иску назначено на 21 февраля, говорится на сайте
политика.
Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик подал два иска в Верховный суд. В четверг суд отклонил оба иска Надеждина, оспаривающих форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах и форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах.
"Да", — ответил РИА Новости сам политик на вопрос, действительно ли он подал в Верховный суд иск об оспаривании отказа в регистрации.
Третий иск был подан 16 февраля, судебное заседание по нему, как следует из информации с сайта Надеждина, ожидается 21 февраля в 10.00. Информацию о предстоящем заседании агентству подтвердил и сам политик.