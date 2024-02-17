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Глава Эквадора поручил МИД проработать детали по проектам с Россией
Глава Эквадора поручил МИД проработать детали по проектам с Россией - РИА Новости, 17.02.2024
Глава Эквадора поручил МИД проработать детали по проектам с Россией
Президент Эквадора Даниэль Нобоа проявил интерес ко многим совместным проектам с Россией, поручил главе МИД проработать конкретные детали взаимодействия,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T01:02
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа проявил интерес ко многим совместным проектам с Россией, поручил главе МИД проработать конкретные детали взаимодействия, сообщил РИА Новости посол РФ Владимир Спринчан по итогам встречи с главой государства. "Я подробно проинформировал главу Эквадора о перспективах развития двустороннего взаимодействия в самых различных отраслях сотрудничества. С его стороны был проявлен интерес практически ко всем проектам - как замороженным ранее, так и перспективным", - сказал Спринчан. "Министру иностранных дел (Габриэле Соммерфельд), которая станет будущим сопредседателем межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Эквадора, поручено проработать конкретные детали всех возможных сфер и проектов взаимодействия между двумя странами", - сказал посол. Он добавил, что "встреча закончилась на позитивной ноте с констатацией стремления обеих стран к снятию беспокоящих население двух стран проблем".
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эквадор, россия, в мире
Глава Эквадора поручил МИД проработать детали по проектам с Россией
Посол: президент Эквадора Нобоа проявил интерес к проектам с Россией