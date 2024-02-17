https://ria.ru/20240217/dugina-1927993605.html

Родители Дарьи Дугиной соберут еще одну книгу из ее работ и выступлений

Родители Дарьи Дугиной соберут еще одну книгу из ее работ и выступлений - РИА Новости, 17.02.2024

Родители Дарьи Дугиной соберут еще одну книгу из ее работ и выступлений

Родители философа Дарьи Дугиной намерены собрать еще одну книгу из ее работ и выступлений, рассказала мать Дугиной Наталия Мелентьева. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T20:20

2024-02-17T20:20

2024-02-17T20:23

украина

одинцовский район

московская область (подмосковье)

дарья дугина

александр дугин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Родители философа Дарьи Дугиной намерены собрать еще одну книгу из ее работ и выступлений, рассказала мать Дугиной Наталия Мелентьева. Дугина посмертно получила специальную премию Евразийского философского конгресса за книгу "Эсхатологический оптимизм. Философские размышления". Книга вышла в издательстве АСТ в 2023 году, она составлена из научных статей Дугиной, расшифровки ее лекций и выступлений перед различными аудиториями. Книгу собрали мать и отец Дарьи - философ Александр Дугин. Мелентьева рассказала, что у Дарьи было еще несколько интересных концептов. "У нее есть также интересный концепт фронтира, которому будет посвящена следующая книжка. Мы тоже соберем из ее выступлений, потому что она очень много сделала в этом направлении", - сказала она. Мелентьева добавила, что фронтир - интересное понятие, которое Дугина в своих работах разбирала фундаментально. Она отметила, что фронтир - это пространство, в котором совершаются столкновения, рождается новое и умирает старое. "Фронтир сейчас это, наверное, Украина для нас. Может быть, вы не согласитесь, но там решаются судьбы народов. Там формируется новое будущее", - добавила она. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.

https://ria.ru/20240217/dugina-1927985243.html

https://ria.ru/20231024/dugina-1904851621.html

https://ria.ru/20230820/dugina-1890877323.html

украина

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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украина, одинцовский район, московская область (подмосковье), дарья дугина, александр дугин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество