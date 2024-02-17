https://ria.ru/20240217/dugina-1927993605.html
Родители Дарьи Дугиной соберут еще одну книгу из ее работ и выступлений
Родители Дарьи Дугиной соберут еще одну книгу из ее работ и выступлений - РИА Новости, 17.02.2024
Родители Дарьи Дугиной соберут еще одну книгу из ее работ и выступлений
Родители философа Дарьи Дугиной намерены собрать еще одну книгу из ее работ и выступлений, рассказала мать Дугиной Наталия Мелентьева. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T20:20
2024-02-17T20:20
2024-02-17T20:23
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дарья дугина
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Родители философа Дарьи Дугиной намерены собрать еще одну книгу из ее работ и выступлений, рассказала мать Дугиной Наталия Мелентьева. Дугина посмертно получила специальную премию Евразийского философского конгресса за книгу "Эсхатологический оптимизм. Философские размышления". Книга вышла в издательстве АСТ в 2023 году, она составлена из научных статей Дугиной, расшифровки ее лекций и выступлений перед различными аудиториями. Книгу собрали мать и отец Дарьи - философ Александр Дугин. Мелентьева рассказала, что у Дарьи было еще несколько интересных концептов. "У нее есть также интересный концепт фронтира, которому будет посвящена следующая книжка. Мы тоже соберем из ее выступлений, потому что она очень много сделала в этом направлении", - сказала она. Мелентьева добавила, что фронтир - интересное понятие, которое Дугина в своих работах разбирала фундаментально. Она отметила, что фронтир - это пространство, в котором совершаются столкновения, рождается новое и умирает старое. "Фронтир сейчас это, наверное, Украина для нас. Может быть, вы не согласитесь, но там решаются судьбы народов. Там формируется новое будущее", - добавила она. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
https://ria.ru/20240217/dugina-1927985243.html
https://ria.ru/20231024/dugina-1904851621.html
https://ria.ru/20230820/dugina-1890877323.html
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украина, одинцовский район, московская область (подмосковье), дарья дугина, александр дугин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Украина, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Дарья Дугина, Александр Дугин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Родители Дарьи Дугиной соберут еще одну книгу из ее работ и выступлений
Родители философа Дарьи Дугиной соберут еще одну книгу из ее работ и выступлений