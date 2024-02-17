Рейтинг@Mail.ru
Родители Дарьи Дугиной соберут еще одну книгу из ее работ и выступлений - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 17.02.2024 (обновлено: 20:23 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/dugina-1927993605.html
Родители Дарьи Дугиной соберут еще одну книгу из ее работ и выступлений
Родители Дарьи Дугиной соберут еще одну книгу из ее работ и выступлений - РИА Новости, 17.02.2024
Родители Дарьи Дугиной соберут еще одну книгу из ее работ и выступлений
Родители философа Дарьи Дугиной намерены собрать еще одну книгу из ее работ и выступлений, рассказала мать Дугиной Наталия Мелентьева. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T20:20
2024-02-17T20:23
украина
одинцовский район
московская область (подмосковье)
дарья дугина
александр дугин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840436857_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_af912b4ec398d871ed89d2c15d3b3c76.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Родители философа Дарьи Дугиной намерены собрать еще одну книгу из ее работ и выступлений, рассказала мать Дугиной Наталия Мелентьева. Дугина посмертно получила специальную премию Евразийского философского конгресса за книгу "Эсхатологический оптимизм. Философские размышления". Книга вышла в издательстве АСТ в 2023 году, она составлена из научных статей Дугиной, расшифровки ее лекций и выступлений перед различными аудиториями. Книгу собрали мать и отец Дарьи - философ Александр Дугин. Мелентьева рассказала, что у Дарьи было еще несколько интересных концептов. "У нее есть также интересный концепт фронтира, которому будет посвящена следующая книжка. Мы тоже соберем из ее выступлений, потому что она очень много сделала в этом направлении", - сказала она. Мелентьева добавила, что фронтир - интересное понятие, которое Дугина в своих работах разбирала фундаментально. Она отметила, что фронтир - это пространство, в котором совершаются столкновения, рождается новое и умирает старое. "Фронтир сейчас это, наверное, Украина для нас. Может быть, вы не согласитесь, но там решаются судьбы народов. Там формируется новое будущее", - добавила она. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
https://ria.ru/20240217/dugina-1927985243.html
https://ria.ru/20231024/dugina-1904851621.html
https://ria.ru/20230820/dugina-1890877323.html
украина
одинцовский район
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840436857_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9de05ea3d7afe40c3421a43e00bc783c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, одинцовский район, московская область (подмосковье), дарья дугина, александр дугин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Украина, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Дарья Дугина, Александр Дугин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Родители Дарьи Дугиной соберут еще одну книгу из ее работ и выступлений

Родители философа Дарьи Дугиной соберут еще одну книгу из ее работ и выступлений

© РИА НовостиДарья Дугина
Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости
Дарья Дугина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Родители философа Дарьи Дугиной намерены собрать еще одну книгу из ее работ и выступлений, рассказала мать Дугиной Наталия Мелентьева.
Дугина посмертно получила специальную премию Евразийского философского конгресса за книгу "Эсхатологический оптимизм. Философские размышления". Книга вышла в издательстве АСТ в 2023 году, она составлена из научных статей Дугиной, расшифровки ее лекций и выступлений перед различными аудиториями. Книгу собрали мать и отец Дарьи - философ Александр Дугин.
Дарья Дугина
Дарья Дугина посмертно получила премию Евразийского философского конгресса
Вчера, 18:55
Мелентьева рассказала, что у Дарьи было еще несколько интересных концептов.
"У нее есть также интересный концепт фронтира, которому будет посвящена следующая книжка. Мы тоже соберем из ее выступлений, потому что она очень много сделала в этом направлении", - сказала она.
Мелентьева добавила, что фронтир - интересное понятие, которое Дугина в своих работах разбирала фундаментально. Она отметила, что фронтир - это пространство, в котором совершаются столкновения, рождается новое и умирает старое.
Дарья Дугина
Мирошник прокомментировал статью WP об убийстве Дугиной СБУ
24 октября 2023, 09:48
"Фронтир сейчас это, наверное, Украина для нас. Может быть, вы не согласитесь, но там решаются судьбы народов. Там формируется новое будущее", - добавила она.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Убийство журналистки Дарьи Дугиной (2022)
20 августа 2023, 01:05
 
УкраинаОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Дарья ДугинаАлександр ДугинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала