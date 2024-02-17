https://ria.ru/20240217/dugina-1927985243.html

Дарья Дугина посмертно получила премию Евразийского философского конгресса

Дарья Дугина посмертно получила премию Евразийского философского конгресса - РИА Новости, 17.02.2024

Дарья Дугина посмертно получила премию Евразийского философского конгресса

Политолог и публицист Дарья Дугина посмертно получила специальную премию Евразийского философского конгресса за книгу "Эсхатологический оптимизм. Философские... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T18:55

2024-02-17T18:55

2024-02-17T21:49

одинцовский район

украина

дарья дугина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Политолог и публицист Дарья Дугина посмертно получила специальную премию Евразийского философского конгресса за книгу "Эсхатологический оптимизм. Философские размышления", сообщили РИА Новости в пресс-службе конгресса.Книга вышла в издательстве АСТ в 2023 году, она составлена из научных статей Дугиной, расшифровки ее лекций и выступлений перед различными аудиториями."Евразийская философская премия - 2024. Специальная премия памяти: Дугина Дарья Александровна "Эсхатологический оптимизм. Философские размышления", - сообщили в пресс-службе."Эта книга была составлена отцом Даши (философом Александром Дугиным – ред.) и мной, матерью, из текстов статей, выступлений, из ее лекций. Она выступала с лекциями перед молодежью, в клубах, на факультетах, в других местах. И дипломных работ также Дашиных. А также кусочков из ее недописанной диссертации", - рассказала мать Дугиной Наталия Мелентьева после объявления о премии.Она отметила, что видит сейчас, что в этой книге содержатся очень оригинальные мысли, идеи и концепты."Сам концепт эсхатологического оптимизма - она как-то его подхватила, выхватила, я даже не знаю, откуда. Но это ее концепт, она его прожила", - сказала Мелентьева.Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

https://ria.ru/20240217/dugina-1927993605.html

одинцовский район

украина

московская область (подмосковье)

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одинцовский район, украина, дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье)