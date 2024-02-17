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Дарья Дугина посмертно получила премию Евразийского философского конгресса - РИА Новости, 17.02.2024
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18:55 17.02.2024 (обновлено: 21:49 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/dugina-1927985243.html
Дарья Дугина посмертно получила премию Евразийского философского конгресса
Дарья Дугина посмертно получила премию Евразийского философского конгресса - РИА Новости, 17.02.2024
Дарья Дугина посмертно получила премию Евразийского философского конгресса
Политолог и публицист Дарья Дугина посмертно получила специальную премию Евразийского философского конгресса за книгу "Эсхатологический оптимизм. Философские... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T18:55
2024-02-17T21:49
одинцовский район
украина
дарья дугина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Политолог и публицист Дарья Дугина посмертно получила специальную премию Евразийского философского конгресса за книгу "Эсхатологический оптимизм. Философские размышления", сообщили РИА Новости в пресс-службе конгресса.Книга вышла в издательстве АСТ в 2023 году, она составлена из научных статей Дугиной, расшифровки ее лекций и выступлений перед различными аудиториями."Евразийская философская премия - 2024. Специальная премия памяти: Дугина Дарья Александровна "Эсхатологический оптимизм. Философские размышления", - сообщили в пресс-службе."Эта книга была составлена отцом Даши (философом Александром Дугиным – ред.) и мной, матерью, из текстов статей, выступлений, из ее лекций. Она выступала с лекциями перед молодежью, в клубах, на факультетах, в других местах. И дипломных работ также Дашиных. А также кусочков из ее недописанной диссертации", - рассказала мать Дугиной Наталия Мелентьева после объявления о премии.Она отметила, что видит сейчас, что в этой книге содержатся очень оригинальные мысли, идеи и концепты."Сам концепт эсхатологического оптимизма - она как-то его подхватила, выхватила, я даже не знаю, откуда. Но это ее концепт, она его прожила", - сказала Мелентьева.Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
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одинцовский район
украина
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одинцовский район, украина, дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье)
Одинцовский район, Украина, Дарья Дугина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московская область (Подмосковье)
Дарья Дугина посмертно получила премию Евразийского философского конгресса

Дарья Дугина посмертно получила Евразийскую философскую премию за книгу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной
Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Политолог и публицист Дарья Дугина посмертно получила специальную премию Евразийского философского конгресса за книгу "Эсхатологический оптимизм. Философские размышления", сообщили РИА Новости в пресс-службе конгресса.
Книга вышла в издательстве АСТ в 2023 году, она составлена из научных статей Дугиной, расшифровки ее лекций и выступлений перед различными аудиториями.
"Евразийская философская премия - 2024. Специальная премия памяти: Дугина Дарья Александровна "Эсхатологический оптимизм. Философские размышления", - сообщили в пресс-службе.
"Эта книга была составлена отцом Даши (философом Александром Дугиным – ред.) и мной, матерью, из текстов статей, выступлений, из ее лекций. Она выступала с лекциями перед молодежью, в клубах, на факультетах, в других местах. И дипломных работ также Дашиных. А также кусочков из ее недописанной диссертации", - рассказала мать Дугиной Наталия Мелентьева после объявления о премии.
Она отметила, что видит сейчас, что в этой книге содержатся очень оригинальные мысли, идеи и концепты.
"Сам концепт эсхатологического оптимизма - она как-то его подхватила, выхватила, я даже не знаю, откуда. Но это ее концепт, она его прожила", - сказала Мелентьева.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Родители Дарьи Дугиной соберут еще одну книгу из ее работ и выступлений
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Одинцовский районУкраинаДарья ДугинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)
 
 
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