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В ДТП на северо-западе Москвы пострадали трое детей - РИА Новости, 17.02.2024
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11:32 17.02.2024 (обновлено: 12:04 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/dtp-1927931560.html
В ДТП на северо-западе Москвы пострадали трое детей
В ДТП на северо-западе Москвы пострадали трое детей - РИА Новости, 17.02.2024
В ДТП на северо-западе Москвы пострадали трое детей
Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП на улице Народного ополчения на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:32
2024-02-17T12:04
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП на улице Народного ополчения на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На северо-западе столицы произошло ДТП. По предварительным данным, на улице Народного ополчения в районе дома 45 водитель, управляя автомобилем "Мазда" при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилями "Хендай" и "Ниссан". В результате дорожной аварии пострадали пять человек, среди которых три ребёнка", - говорится в сообщении.В столичном департаменте транспорта предупредили, что движение в районе ДТП затруднено, попросили выбирать альтернативные маршруты.
https://ria.ru/20240206/dtp-1925611863.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В ДТП на северо-западе Москвы пострадали трое детей

В ДТП на улице Народного ополчения в Москве пострадали трое детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП на улице Народного ополчения на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"На северо-западе столицы произошло ДТП. По предварительным данным, на улице Народного ополчения в районе дома 45 водитель, управляя автомобилем "Мазда" при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилями "Хендай" и "Ниссан". В результате дорожной аварии пострадали пять человек, среди которых три ребёнка", - говорится в сообщении.
В столичном департаменте транспорта предупредили, что движение в районе ДТП затруднено, попросили выбирать альтернативные маршруты.
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