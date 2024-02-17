https://ria.ru/20240217/dron-1928007480.html
Пострадавший военкор "Звезды" раскрыл подробности атаки беспилотника в ДНР
Пострадавший военкор "Звезды" раскрыл подробности атаки беспилотника в ДНР - РИА Новости, 17.02.2024
Пострадавший военкор "Звезды" раскрыл подробности атаки беспилотника в ДНР
Дрон-камикадзе ВСУ, от удара которого пострадали корреспонденты телеканала "Звезда", направлялся прямо в съемочную группу, от удара журналистов спасла быстрая... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T23:16
2024-02-17T23:16
2024-02-17T23:19
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ, от удара которого пострадали корреспонденты телеканала "Звезда", направлялся прямо в съемочную группу, от удара журналистов спасла быстрая реакция оператора, рассказал РИА Новости пострадавший военный корреспондент телеканала Данил Пионтковский. "Мы увидели дрон, мой коллега закричал, что летит птичка, я побежал, споткнулся о железяку, упал. Сначала мне показалось, что это я просто упал, что у меня как бы ногу свело. Потом я уже понял, когда снял штанину, там кровища. Был грохот и осколки от дрона-камикадзе, который попал в соседний дом, мне отлетели в ногу, я уже потом это понял, когда прошел метров пятьдесят", - сказал он. "Потом уже мои коллеги оказали первую медицинскую помощь", - добавил журналист в видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Звезды". Корреспонденты снимали последствия утреннего прилета по жилому дому в поселке Пантелеймоновка (ДНР), где шесть человек было ранено, четыре человека погибло. Как сообщали РИА Новости, среди погибших была девушка 15-ти лет. По словам Пионтковского, дрон летел именно в сторону съемочной группы, когда журналисты вместе с коллегами готовились к съемкам. Он добавил, что у всех журналистов были шевроны с надписью "Пресса", а коллеги из арабского телеканала "Аль-Арабия" были одеты в бронежилеты синего цвета с надписью пресса. Он также рассказал, что сумел самостоятельно, без помощи медиков, покинуть место происшествия. В настоящий момент Пионтковский и оператор съемочной группы телеканала "Звезда" Максим Марго находятся на приеме у врача в одной из городских больниц Донецка.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия
Пострадавший военкор "Звезды" раскрыл подробности атаки беспилотника в ДНР
Военкор "Звезды": дрон-камикадзе ВСУ направлялся прямо в съемочную группу
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ, от удара которого пострадали корреспонденты телеканала "Звезда", направлялся прямо в съемочную группу, от удара журналистов спасла быстрая реакция оператора, рассказал РИА Новости пострадавший военный корреспондент телеканала Данил Пионтковский.
"Мы увидели дрон, мой коллега закричал, что летит птичка, я побежал, споткнулся о железяку, упал. Сначала мне показалось, что это я просто упал, что у меня как бы ногу свело. Потом я уже понял, когда снял штанину, там кровища. Был грохот и осколки от дрона-камикадзе, который попал в соседний дом, мне отлетели в ногу, я уже потом это понял, когда прошел метров пятьдесят", - сказал он.
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"Потом уже мои коллеги оказали первую медицинскую помощь", - добавил журналист в видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Звезды".
Корреспонденты снимали последствия утреннего прилета по жилому дому в поселке Пантелеймоновка (ДНР), где шесть человек было ранено, четыре человека погибло. Как сообщали РИА Новости, среди погибших была девушка 15-ти лет.
По словам Пионтковского, дрон летел именно в сторону съемочной группы, когда журналисты вместе с коллегами готовились к съемкам. Он добавил, что у всех журналистов были шевроны с надписью "Пресса", а коллеги из арабского телеканала "Аль-Арабия" были одеты в бронежилеты синего цвета с надписью пресса.
Он также рассказал, что сумел самостоятельно, без помощи медиков, покинуть место происшествия. В настоящий момент Пионтковский и оператор съемочной группы телеканала "Звезда" Максим Марго находятся на приеме у врача в одной из городских больниц Донецка
.
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