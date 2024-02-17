https://ria.ru/20240217/deputat-1927935573.html
Нелестно отозвавшегося о контрактниках депутата исключили из ЕР
Нелестно отозвавшегося о контрактниках депутата исключили из ЕР - РИА Новости, 17.02.2024
Нелестно отозвавшегося о контрактниках депутата исключили из ЕР
Депутата Красноярского городского совета Вячеслава Дюкова, нелестно отозвавшегося о военнослужащих по контракту в зоне СВО и позже за это извинившегося,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T12:22
2024-02-17T12:22
2024-02-17T12:23
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единая россия
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КРАСНОЯРСК, 17 фев – РИА Новости. Депутата Красноярского городского совета Вячеслава Дюкова, нелестно отозвавшегося о военнослужащих по контракту в зоне СВО и позже за это извинившегося, исключили из рядов партии "Единая Россия". Ранее Telegram-канал Brief сообщил, что депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков ("Единая Россия") на заседании комиссии по местному самоуправлению заявил, что "за последний год в контрактники попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее". Ответственный секретарь комиссии, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Евгений Ревенко сообщил РИА Новости, что комиссия по этике "Единой России" взяла на особый контроль случай с красноярским депутатом Дюковым. В Красноярском горсовете также заявили о недопустимости подобных высказываний. Позже Дюков опубликовал извинения за свои слова, также он сообщил, что собрался ехать в зону СВО, где неоднократно бывал. "Сегодня Президиум Регионального Политсовета "Единой России" принял решение исключить меня из рядов ее членов за то некорректное высказывание на комиссии по горсамоуправлению ГС 14.02. в отношении порядка формирования круга лиц, заключающих контракты на службу на СВО. Вину, безусловно, признаю и уже принес публично свои извинения тем, кого этими словами, пусть и не желая того и имея-то в виду совершенно другое, обидел", - написал Дюков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Действительно, только совсем близкие и долго знающие меня люди понимают, что все это было "черной речевой гиперболой" для подчеркивания моего мнения, как человека, кто бывал в зоне СВО много раз, о неправильности некоторых принципов привлечения людей на СВО по контракту. Но за свои слова привык отвечать. С решением президиума абсолютно согласен. И очень сожалею, что так получилось... Никогда не гнался в жизни за должностями и карьерами, не считаю личной трагедией свой уход с поста председателя постоянной комиссии... по прежнему после, даст бог, возвращения из очередной поездки в зону проведения СВО, где опять надеюсь поработать как врач-хирург, продолжу работать в этой комиссии, как просто ее член", - заявил он. Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев неоднократно говорил о необходимости вычищать из рядов партии нарушителей этических, правовых и партийных норм. Он также называл участников спецоперации героями, которые "восстанавливают порядок, мир и справедливость", защищают россиян и уничтожают корни неонацизма.
https://ria.ru/20240202/svo-1925045838.html
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евгений ревенко, дмитрий медведев, единая россия, происшествия, красноярский край
Евгений Ревенко, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Происшествия, Красноярский край
Нелестно отозвавшегося о контрактниках депутата исключили из ЕР
Красноярского депутата Дюкова исключили из ЕР после оскорбления контрактников
КРАСНОЯРСК, 17 фев – РИА Новости. Депутата Красноярского городского совета Вячеслава Дюкова, нелестно отозвавшегося о военнослужащих по контракту в зоне СВО и позже за это извинившегося, исключили из рядов партии "Единая Россия".
Ранее Telegram-канал Brief сообщил, что депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков ("Единая Россия") на заседании комиссии по местному самоуправлению заявил, что "за последний год в контрактники попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее". Ответственный секретарь комиссии, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Евгений Ревенко
сообщил РИА Новости, что комиссия по этике "Единой России" взяла на особый контроль случай с красноярским депутатом Дюковым. В Красноярском горсовете также заявили о недопустимости подобных высказываний. Позже Дюков опубликовал извинения за свои слова, также он сообщил, что собрался ехать в зону СВО, где неоднократно бывал.
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"Сегодня Президиум Регионального Политсовета "Единой России" принял решение исключить меня из рядов ее членов за то некорректное высказывание на комиссии по горсамоуправлению ГС 14.02. в отношении порядка формирования круга лиц, заключающих контракты на службу на СВО. Вину, безусловно, признаю и уже принес публично свои извинения тем, кого этими словами, пусть и не желая того и имея-то в виду совершенно другое, обидел", - написал Дюков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Действительно, только совсем близкие и долго знающие меня люди понимают, что все это было "черной речевой гиперболой" для подчеркивания моего мнения, как человека, кто бывал в зоне СВО много раз, о неправильности некоторых принципов привлечения людей на СВО по контракту. Но за свои слова привык отвечать. С решением президиума абсолютно согласен. И очень сожалею, что так получилось... Никогда не гнался в жизни за должностями и карьерами, не считаю личной трагедией свой уход с поста председателя постоянной комиссии... по прежнему после, даст бог, возвращения из очередной поездки в зону проведения СВО, где опять надеюсь поработать как врач-хирург, продолжу работать в этой комиссии, как просто ее член", - заявил он.
Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев
неоднократно говорил о необходимости вычищать из рядов партии нарушителей этических, правовых и партийных норм. Он также называл участников спецоперации героями, которые "восстанавливают порядок, мир и справедливость", защищают россиян и уничтожают корни неонацизма.
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