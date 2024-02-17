https://ria.ru/20240217/churkin-1927921458.html

Адвокат рассказал подробности дела задержанного в Аргентине россиянина

Адвокат рассказал подробности дела задержанного в Аргентине россиянина - РИА Новости, 17.02.2024

Адвокат рассказал подробности дела задержанного в Аргентине россиянина

Защита россиянина Игоря Чуркина, экстрадиции которого добивается Киев, просит суд Аргентины определиться с вопросом о предоставлении ему гражданства, сообщил... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T09:51

2024-02-17T09:51

2024-02-17T16:08

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев — РИА Новости. Защита россиянина Игоря Чуркина, экстрадиции которого добивается Киев, просит суд Аргентины определиться с вопросом о предоставлении ему гражданства, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар. "Мы попросили судью, которая занимается вопросами гражданства, чтобы она вынесла решение. Она поначалу его отложила. Я подал апелляцию, чтобы она вынесла решение сейчас, поскольку Чуркин хочет быть судим беспристрастным судом Аргентины. Право на это он будет иметь, если получит гражданство", — пояснил собеседник агентства. По словам Рубилара, максимальное наказание в Аргентине за деяния, в которых обвиняют Чуркина, составляет один год. "Если мы посмотрим на то, в чем его обвиняют, — в Аргентине преступлением это не считается. Его обвиняют в возможном ложном сообщении. За такое действие он вряд ли будет осужден", — добавил адвокат.Одновременно Чуркин подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Аргентине. Если решение по этому запросу будет положительным, экстрадиция россиянина на Украину не состоится.Полиция Аргентины задержала Чуркина 30 января по запросу Киева. На Украине россиянина обвиняют в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Соответствующая статья УК предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до пяти лет.

https://ria.ru/20240217/churkin-1927918976.html

https://ria.ru/20240109/arest-1920281712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аргентина, украина, россия