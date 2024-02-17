https://ria.ru/20240217/churkin-1927921458.html
Адвокат рассказал подробности дела задержанного в Аргентине россиянина
Адвокат рассказал подробности дела задержанного в Аргентине россиянина - РИА Новости, 17.02.2024
Адвокат рассказал подробности дела задержанного в Аргентине россиянина
Защита россиянина Игоря Чуркина, экстрадиции которого добивается Киев, просит суд Аргентины определиться с вопросом о предоставлении ему гражданства, сообщил... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T09:51
2024-02-17T09:51
2024-02-17T16:08
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев — РИА Новости. Защита россиянина Игоря Чуркина, экстрадиции которого добивается Киев, просит суд Аргентины определиться с вопросом о предоставлении ему гражданства, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар. "Мы попросили судью, которая занимается вопросами гражданства, чтобы она вынесла решение. Она поначалу его отложила. Я подал апелляцию, чтобы она вынесла решение сейчас, поскольку Чуркин хочет быть судим беспристрастным судом Аргентины. Право на это он будет иметь, если получит гражданство", — пояснил собеседник агентства. По словам Рубилара, максимальное наказание в Аргентине за деяния, в которых обвиняют Чуркина, составляет один год. "Если мы посмотрим на то, в чем его обвиняют, — в Аргентине преступлением это не считается. Его обвиняют в возможном ложном сообщении. За такое действие он вряд ли будет осужден", — добавил адвокат.Одновременно Чуркин подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Аргентине. Если решение по этому запросу будет положительным, экстрадиция россиянина на Украину не состоится.Полиция Аргентины задержала Чуркина 30 января по запросу Киева. На Украине россиянина обвиняют в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Соответствующая статья УК предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до пяти лет.
https://ria.ru/20240217/churkin-1927918976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, украина, россия
В мире, Аргентина, Украина, Россия
Адвокат рассказал подробности дела задержанного в Аргентине россиянина
Защита Чуркина, чьей экстрадиции хочет Киев, добивается суда над ним в Аргентине
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев — РИА Новости. Защита россиянина Игоря Чуркина, экстрадиции которого добивается Киев, просит суд Аргентины определиться с вопросом о предоставлении ему гражданства, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар.
"Мы попросили судью, которая занимается вопросами гражданства, чтобы она вынесла решение. Она поначалу его отложила. Я подал апелляцию, чтобы она вынесла решение сейчас, поскольку Чуркин хочет быть судим беспристрастным судом Аргентины. Право на это он будет иметь, если получит гражданство", — пояснил собеседник агентства.
Адвокат рассказал о россиянине, задержанном в Аргентине по запросу Украины
По словам Рубилара, максимальное наказание в Аргентине за деяния, в которых обвиняют Чуркина, составляет один год.
«
"Если мы посмотрим на то, в чем его обвиняют, — в Аргентине преступлением это не считается. Его обвиняют в возможном ложном сообщении. За такое действие он вряд ли будет осужден", — добавил адвокат.
Одновременно Чуркин подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Аргентине. Если решение по этому запросу будет положительным, экстрадиция россиянина на Украину не состоится.
Полиция Аргентины задержала Чуркина 30 января по запросу Киева. На Украине
россиянина обвиняют в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Соответствующая статья УК предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до пяти лет.
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