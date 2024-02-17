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Адвокат рассказал подробности дела задержанного в Аргентине россиянина - РИА Новости, 17.02.2024
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09:51 17.02.2024 (обновлено: 16:08 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/churkin-1927921458.html
Адвокат рассказал подробности дела задержанного в Аргентине россиянина
Адвокат рассказал подробности дела задержанного в Аргентине россиянина - РИА Новости, 17.02.2024
Адвокат рассказал подробности дела задержанного в Аргентине россиянина
Защита россиянина Игоря Чуркина, экстрадиции которого добивается Киев, просит суд Аргентины определиться с вопросом о предоставлении ему гражданства, сообщил... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T09:51
2024-02-17T16:08
в мире
аргентина
украина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев — РИА Новости. Защита россиянина Игоря Чуркина, экстрадиции которого добивается Киев, просит суд Аргентины определиться с вопросом о предоставлении ему гражданства, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар. "Мы попросили судью, которая занимается вопросами гражданства, чтобы она вынесла решение. Она поначалу его отложила. Я подал апелляцию, чтобы она вынесла решение сейчас, поскольку Чуркин хочет быть судим беспристрастным судом Аргентины. Право на это он будет иметь, если получит гражданство", — пояснил собеседник агентства. По словам Рубилара, максимальное наказание в Аргентине за деяния, в которых обвиняют Чуркина, составляет один год. &quot;Если мы посмотрим на то, в чем его обвиняют, — в Аргентине преступлением это не считается. Его обвиняют в возможном ложном сообщении. За такое действие он вряд ли будет осужден&quot;, — добавил адвокат.Одновременно Чуркин подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Аргентине. Если решение по этому запросу будет положительным, экстрадиция россиянина на Украину не состоится.Полиция Аргентины задержала Чуркина 30 января по запросу Киева. На Украине россиянина обвиняют в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Соответствующая статья УК предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до пяти лет.
https://ria.ru/20240217/churkin-1927918976.html
https://ria.ru/20240109/arest-1920281712.html
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в мире, аргентина, украина, россия
В мире, Аргентина, Украина, Россия
Адвокат рассказал подробности дела задержанного в Аргентине россиянина

Защита Чуркина, чьей экстрадиции хочет Киев, добивается суда над ним в Аргентине

© Depositphotos.com / dianadudaУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Depositphotos.com / dianaduda
Уголовное дело. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев — РИА Новости. Защита россиянина Игоря Чуркина, экстрадиции которого добивается Киев, просит суд Аргентины определиться с вопросом о предоставлении ему гражданства, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар.
"Мы попросили судью, которая занимается вопросами гражданства, чтобы она вынесла решение. Она поначалу его отложила. Я подал апелляцию, чтобы она вынесла решение сейчас, поскольку Чуркин хочет быть судим беспристрастным судом Аргентины. Право на это он будет иметь, если получит гражданство", — пояснил собеседник агентства.
Аргентина. Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Адвокат рассказал о россиянине, задержанном в Аргентине по запросу Украины
Вчера, 09:21
По словам Рубилара, максимальное наказание в Аргентине за деяния, в которых обвиняют Чуркина, составляет один год.
«

"Если мы посмотрим на то, в чем его обвиняют, — в Аргентине преступлением это не считается. Его обвиняют в возможном ложном сообщении. За такое действие он вряд ли будет осужден", — добавил адвокат.

Одновременно Чуркин подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Аргентине. Если решение по этому запросу будет положительным, экстрадиция россиянина на Украину не состоится.
Полиция Аргентины задержала Чуркина 30 января по запросу Киева. На Украине россиянина обвиняют в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Соответствующая статья УК предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до пяти лет.
Полиция Праги - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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