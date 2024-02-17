https://ria.ru/20240217/churkin-1927918976.html

Адвокат рассказал о россиянине, задержанном в Аргентине по запросу Украины

Адвокат рассказал о россиянине, задержанном в Аргентине по запросу Украины - РИА Новости, 17.02.2024

Адвокат рассказал о россиянине, задержанном в Аргентине по запросу Украины

Россиянин Игорь Чуркин, об экстрадиции которого просит Украина, даст показания перед комиссией по предоставлению убежища Аргентины 23 февраля, сообщил РИА... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T09:21

2024-02-17T09:21

2024-02-17T09:21

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Россиянин Игорь Чуркин, об экстрадиции которого просит Украина, даст показания перед комиссией по предоставлению убежища Аргентины 23 февраля, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Кристиан Рубилар."Ему назначено на 23 февраля", - сказал адвокат.Рубилар отметил, что если решение комиссии будет положительным, то экстрадиция россиянина на Украину точно не состоится.Адвокат ранее сообщил, что запрос на получение политического убежища парализует экстрадицию до тех пор, пока не будет вынесено решение комиссии. Однако в любом случае выдача Чуркина Украине также вряд ли возможна, поскольку совершенное им преступление не является тяжким, в Аргентине он бы получил за него около года тюрьмы.Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева, на Украине его обвиняют по статье 383 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

https://ria.ru/20240213/torden-1927134268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аргентина, украина, россия