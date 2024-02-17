https://ria.ru/20240217/churkin-1927918976.html
Адвокат рассказал о россиянине, задержанном в Аргентине по запросу Украины
Адвокат рассказал о россиянине, задержанном в Аргентине по запросу Украины - РИА Новости, 17.02.2024
Адвокат рассказал о россиянине, задержанном в Аргентине по запросу Украины
Россиянин Игорь Чуркин, об экстрадиции которого просит Украина, даст показания перед комиссией по предоставлению убежища Аргентины 23 февраля, сообщил РИА... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T09:21
2024-02-17T09:21
2024-02-17T09:21
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Россиянин Игорь Чуркин, об экстрадиции которого просит Украина, даст показания перед комиссией по предоставлению убежища Аргентины 23 февраля, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Кристиан Рубилар."Ему назначено на 23 февраля", - сказал адвокат.Рубилар отметил, что если решение комиссии будет положительным, то экстрадиция россиянина на Украину точно не состоится.Адвокат ранее сообщил, что запрос на получение политического убежища парализует экстрадицию до тех пор, пока не будет вынесено решение комиссии. Однако в любом случае выдача Чуркина Украине также вряд ли возможна, поскольку совершенное им преступление не является тяжким, в Аргентине он бы получил за него около года тюрьмы.Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева, на Украине его обвиняют по статье 383 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.
https://ria.ru/20240213/torden-1927134268.html
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РИА Новости
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В мире, Аргентина, Украина, Россия
Адвокат рассказал о россиянине, задержанном в Аргентине по запросу Украины
Задержанный в Аргентине Чуркин даст показания комиссии по предоставлению убежища
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Россиянин Игорь Чуркин, об экстрадиции которого просит Украина, даст показания перед комиссией по предоставлению убежища Аргентины 23 февраля, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Кристиан Рубилар.
"Ему назначено на 23 февраля", - сказал адвокат.
Рубилар отметил, что если решение комиссии будет положительным, то экстрадиция россиянина на Украину точно не состоится.
Адвокат ранее сообщил, что запрос на получение политического убежища парализует экстрадицию до тех пор, пока не будет вынесено решение комиссии. Однако в любом случае выдача Чуркина Украине также вряд ли возможна, поскольку совершенное им преступление не является тяжким, в Аргентине он бы получил за него около года тюрьмы.
Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева
, на Украине его обвиняют по статье 383 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.
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