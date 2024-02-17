https://ria.ru/20240217/chekhiya-1927972905.html

Состав чешского Минобороны сократился вдвое за время пребывания в НАТО

Состав чешского Минобороны сократился вдвое за время пребывания в НАТО - РИА Новости, 17.02.2024

Состав чешского Минобороны сократился вдвое за время пребывания в НАТО

В марте 1999 года Чехия была принята в состав НАТО, за прошедшие после этого 25 лет состав ее минобороны сократился более чем вдвое – в 1999 году в нем... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T17:08

2024-02-17T17:08

2024-02-17T17:09

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ПРАГА, 17 фев – РИА Новости. В марте 1999 года Чехия была принята в состав НАТО, за прошедшие после этого 25 лет состав ее минобороны сократился более чем вдвое – в 1999 году в нем числилось 77,7 тысячи профессиональных военнослужащих и воинов срочной службы, а также гражданских лиц, а ныне их число составляет в общей сложности около 36 тысяч человек, сообщило в субботу агентство ЧТК со ссылкой на данные минобороны. "В 1993 году, спустя 4 года после падения социалистического строя в республике, в минобороны Чехии насчитывалось 132 тысячи профессионалов и срочников, а также гражданских лиц. В момент вступления страны в НАТО в начале марта 1999 года, в минобороны числилось 77,7 тысячи человек. Сейчас оборонное ведомство насчитывает около 36 тысяч человек", - отмечается в сообщении. При этом в 2015 году, после ряда сокращений персонала, состав минобороны уменьшился до 28,3 тысячи человек. Но после этого, в связи с усложнением международной обстановки, численность профессиональных военнослужащих и гражданского состава в минобороны Чехии неизменно росла, чему способствовало и постепенное увеличение бюджета ведомства. В нынешнем году бюджет минобороны должен составить требуемые в НАТО 2% ВВП. Из 36 тысяч человек, числящихся в штате ведомства, 27,8 тысячи являются профессиональными военнослужащими, а остальные – гражданские сотрудники. Около 13,7% состава минобороны - женщины.

https://ria.ru/20240126/nato-1923600780.html

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в мире, чехия, нато