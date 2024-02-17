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Британия может пересмотреть решение о воинском призыве при мировой войне
Британия может пересмотреть решение о воинском призыве при мировой войне - РИА Новости, 17.02.2024
Британия может пересмотреть решение о воинском призыве при мировой войне
Лондон может пересмотреть решение о воинском призыве в случае мировой войны, пишет Financial Times со ссылкой на главу британского Минобороны Гранта Шаппса. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T19:51
2024-02-17T19:51
2024-02-17T22:07
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Лондон может пересмотреть решение о воинском призыве в случае мировой войны, пишет Financial Times со ссылкой на главу британского Минобороны Гранта Шаппса.Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. При этом Лондон подтвердил, что не планирует вводить воинскую повинность. Как отмечала газета Times, численность армии может сократиться на треть за десять лет — с порядка 75 тысяч солдат в настоящее время до 52 тысяч человек."Мы не собираемся создавать в Великобритании призывную армию. Если бы, не дай Бог, мы бы были втянуты в мировую войну, нам, возможно, пришлось бы пересмотреть (это решение. — Прим. ред.)", — уточнил Шаппс.По его мнению, британская армия "очень смертоносна из-за своего профессионализма". Но, добавил министр, необходимо улучшить набор на военную службу и удержание кадров.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
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в мире, великобритания, лондон, россия, грант шаппс
В мире, Великобритания, Лондон, Россия, Грант Шаппс
Британия может пересмотреть решение о воинском призыве при мировой войне
Шаппс: Британия может пересмотреть решение о воинском призыве при мировой войне