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СМИ: Британия может поставить Украине тысячи БПЛА с ИИ в ближайшие месяцы - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/bpla-1927975227.html
СМИ: Британия может поставить Украине тысячи БПЛА с ИИ в ближайшие месяцы
СМИ: Британия может поставить Украине тысячи БПЛА с ИИ в ближайшие месяцы - РИА Новости, 17.02.2024
СМИ: Британия может поставить Украине тысячи БПЛА с ИИ в ближайшие месяцы
Великобритания совместно с США разрабатывают беспилотники с применением технологии искусственного интеллекта (ИИ), они могут быть направлены на Украину в... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T17:27
2024-02-17T17:27
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
сергей лавров
нато
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Великобритания совместно с США разрабатывают беспилотники с применением технологии искусственного интеллекта (ИИ), они могут быть направлены на Украину в течение нескольких месяцев, передает агентство Блумберг. "Великобритания работает с рядом стран, в том числе с США, над предоставлением Украине тысяч новых дронов, оснащенных ИИ, которые могли бы атаковать российские цели одновременно", - передает Блумберг со ссылкой на западных военных планировщиков, которые занимаются разработкой подобного оружия. Отмечается, что дроны могут быть отправлены на Украину "в течение нескольких месяцев". По информации источников, беспилотники с ИИ взаимодействуют друг с другом, чтобы наносить удары - не для каждого из них требуется оператор. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, В мире
СМИ: Британия может поставить Украине тысячи БПЛА с ИИ в ближайшие месяцы

Bloomberg: Британия может поставить Украине тысячи БПЛА с ИИ в ближайшие месяцы

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Великобритания совместно с США разрабатывают беспилотники с применением технологии искусственного интеллекта (ИИ), они могут быть направлены на Украину в течение нескольких месяцев, передает агентство Блумберг.
"Великобритания работает с рядом стран, в том числе с США, над предоставлением Украине тысяч новых дронов, оснащенных ИИ, которые могли бы атаковать российские цели одновременно", - передает Блумберг со ссылкой на западных военных планировщиков, которые занимаются разработкой подобного оружия.
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Отмечается, что дроны могут быть отправлены на Украину "в течение нескольких месяцев".
По информации источников, беспилотники с ИИ взаимодействуют друг с другом, чтобы наносить удары - не для каждого из них требуется оператор.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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