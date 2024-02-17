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В Брянской области уничтожили пять беспилотников

В Брянской области уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 17.02.2024

В Брянской области уничтожили пять беспилотников

Пять беспилотников уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T07:12

2024-02-17T07:12

2024-02-17T07:16

брянская область

брянский район

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пять беспилотников уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!". - написал глава региона в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240217/obstrely-1927897660.html

брянская область

брянский район

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брянская область, брянский район, россия, александр богомаз