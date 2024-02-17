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В Брянской области уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 17.02.2024
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07:12 17.02.2024 (обновлено: 07:16 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/bpla-1927911032.html
В Брянской области уничтожили пять беспилотников
В Брянской области уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 17.02.2024
В Брянской области уничтожили пять беспилотников
Пять беспилотников уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T07:12
2024-02-17T07:16
брянская область
брянский район
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пять беспилотников уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!". - написал глава региона в Telegram-канале.
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брянская область, брянский район, россия, александр богомаз
Брянская область, Брянский район, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили пять беспилотников

Губернатор: в Брянской области уничтожили пять беспилотников

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пять беспилотников уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!". - написал глава региона в Telegram-канале.
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Брянская областьБрянский районРоссияАлександр Богомаз
 
 
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