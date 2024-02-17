https://ria.ru/20240217/bomba-1927932580.html
СМИ: на территорию аэропорта в ДР Конго упала бомба
СМИ: на территорию аэропорта в ДР Конго упала бомба - РИА Новости, 17.02.2024
СМИ: на территорию аэропорта в ДР Конго упала бомба
На территорию аэропорта города Гома на востоке Демократической Республики Конго, где правительственные войска несколько лет ведут бои с повстанцами, упала... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:48
2024-02-17T11:48
2024-02-17T11:48
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демократическая республика конго
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На территорию аэропорта города Гома на востоке Демократической Республики Конго, где правительственные войска несколько лет ведут бои с повстанцами, упала бомба, передает агентство AFP со ссылкой на источники в аэропорту и на местные власти. "На аэропорт города Гома, регионального центра провинции Северное Киву, на востоке Демократической Республики Конго, утром в субботу упала как минимум одна бомба на фоне боев в регионе с повстанцами группировки М23", - пишет агентство. Информации о пострадавших и материальном ущербе нет. На востоке Демократической Республики Конго действует множество повстанческих группировок. Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 года после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взяли в руки оружие, обвинив власти в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.
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в мире, демократическая республика конго
В мире, Демократическая Республика Конго
СМИ: на территорию аэропорта в ДР Конго упала бомба
AFP: на территорию аэропорта на востоке ДР Конго упала бомба