https://ria.ru/20240217/bkl-1927954311.html

На западе Москвы завершили благоустройство возле станции БКЛ "Аминьевская"

На западе Москвы завершили благоустройство возле станции БКЛ "Аминьевская" - РИА Новости, 17.02.2024

На западе Москвы завершили благоустройство возле станции БКЛ "Аминьевская"

Специалисты Комплекса городского хозяйства полностью завершили работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Аминьевская" на... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T14:40

2024-02-17T14:40

2024-02-17T14:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732208614_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_f1662e1280ea904e45f18d69166dd570.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства полностью завершили работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Аминьевская" на западе российской столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, создание комфортных маршрутов к ней от жилой застройки. Кроме того, адаптировали территорию под запросы местных жителей, для них сделали функциональное современное пространство с детскими и спортивными площадками", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в 2021-2022 годах в ходе первых двух этапов обновили участки Очаковского шоссе и Матвеевской улицы. На третьем этапе выполнены работы на оставшейся части Матвеевской улицы и улице Озерная. Кроме того, было благоустроено пространство под эстакадой проспекта Генерала Дорохова вблизи дома 4 по Аминьевскому шоссе. "В рамках проекта убрали под землю воздушные линии, сделали удобные широкие тротуары и заменили их покрытие, общая площадь пешеходной зоны теперь превышает 32 тысячи квадратных метров. Обновили около 56,3 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части и во внутридворовых проездах, обустроили парковочные карманы. Установили более 400 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, нерегулируемые наземные пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения", - рассказал Бирюков. Он уточнил, что для удобства пассажиров общественного транспорта на Озерной улице перенесли семь остановок, на Матвеевской улице смонтировали восемь остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Заммэра добавил, что для безопасности жителей заменили 11 светофоров и установили новый светофор на пешеходном переходе между эстакадой проспекта Генерала Дорохова на пересечении с Аминьевским шоссе и остановкой "Очаковское шоссе". Выполнено устройство восьми автоматизированных систем управления дорожным движением. Бирюков сообщил, что возле дома 1 по улице Матвеевской организовали спортивно-игровой кластер из восьми площадок для разных возрастов. Там уложили безопасное резиновое покрытие и поставили современное оборудование. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках благоустройства было проведено озеленение, в районе станции разбили около 99 тысяч квадратных метров газона, высадили более 80 деревьев и почти 100 кустарников.

https://ria.ru/20231212/blagoustroystvo-1915317636.html

https://realty.ria.ru/20230815/blagoustroystvo-1889518846.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков