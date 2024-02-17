https://ria.ru/20240217/bespilotnik-1927998695.html

Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа

Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 17.02.2024

Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа

Вооруженные силы сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T21:16

2024-02-17T21:16

2024-02-17T21:34

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

безопасность

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вооруженные силы сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны."Семнадцатого февраля около 20:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в публикации.Позднее глава региона Брянской области Александр Богомаз уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений, на месте работают оперативные службы.Рано утром в субботу российские военные перехватили еще пять беспилотников над Погарским, Клинцовским и Брянским районами.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240217/bespilotnik-1927928579.html

россия

брянская область

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россия, брянская область, безопасность