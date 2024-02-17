Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа
Минобороны РФ: ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Брянской областью
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вооруженные силы сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны.
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"Семнадцатого февраля около 20:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в публикации.
Позднее глава региона Брянской области Александр Богомаз уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений, на месте работают оперативные службы.
Рано утром в субботу российские военные перехватили еще пять беспилотников над Погарским, Клинцовским и Брянским районами.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.