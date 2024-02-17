https://ria.ru/20240217/bespilotnik-1927928579.html
ПВО сбила украинский беспилотник недалеко от Курчатова в Курской области
ПВО сбила украинский беспилотник недалеко от Курчатова в Курской области - РИА Новости, 17.02.2024
ПВО сбила украинский беспилотник недалеко от Курчатова в Курской области
Силы ПВО сбили украинский дрон в районе города Курчатов в Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:05
2024-02-17T11:05
2024-02-17T11:47
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
курчатов
безопасность
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили украинский дрон в районе города Курчатов в Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Сегодня утром недалеко от Курчатова ПВО сбили украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших защитников!" — написал он. Курская АЭС, расположенная в Курчатове, работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сообщается на странице станции в соцсети "ВКонтакте".По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских дрона: один — в небе над Курской областью, остальные — над Калужской, Воронежской, Брянской и Белгородской.
https://ria.ru/20240217/bespilotniki-1927916736.html
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курская область, роман старовойт, курчатов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Курчатов, Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник недалеко от Курчатова в Курской области
Курский губернатор Старовойт сообщил о сбитом дроне ВСУ недалеко от Курчатова