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ПВО сбила украинский беспилотник недалеко от Курчатова в Курской области - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 17.02.2024 (обновлено: 11:47 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/bespilotnik-1927928579.html
ПВО сбила украинский беспилотник недалеко от Курчатова в Курской области
ПВО сбила украинский беспилотник недалеко от Курчатова в Курской области - РИА Новости, 17.02.2024
ПВО сбила украинский беспилотник недалеко от Курчатова в Курской области
Силы ПВО сбили украинский дрон в районе города Курчатов в Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:05
2024-02-17T11:47
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
курчатов
безопасность
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили украинский дрон в районе города Курчатов в Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Сегодня утром недалеко от Курчатова ПВО сбили украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших защитников!" — написал он. Курская АЭС, расположенная в Курчатове, работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сообщается на странице станции в соцсети "ВКонтакте".По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских дрона: один — в небе над Курской областью, остальные — над Калужской, Воронежской, Брянской и Белгородской.
https://ria.ru/20240217/bespilotniki-1927916736.html
курская область
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курская область, роман старовойт, курчатов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Курчатов, Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник недалеко от Курчатова в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил о сбитом дроне ВСУ недалеко от Курчатова

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск с переносным зенитным ракетным комплексом
Бойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск с переносным зенитным ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск с переносным зенитным ракетным комплексом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили украинский дрон в районе города Курчатов в Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Сегодня утром недалеко от Курчатова ПВО сбили украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших защитников!" — написал он.
Курская АЭС, расположенная в Курчатове, работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сообщается на странице станции в соцсети "ВКонтакте".
По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских дрона: один — в небе над Курской областью, остальные — над Калужской, Воронежской, Брянской и Белгородской.
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте системы ПВО - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Системы ПВО за ночь перехватили 33 украинских беспилотника
Вчера, 08:47
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтКурчатовБезопасность
 
 
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