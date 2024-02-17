https://ria.ru/20240217/belgorod-1927909081.html

В Белгородской области сбили два украинских беспилотника

В Белгородской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024

В Белгородской области сбили два украинских беспилотника

Система ПВО сбила два беспилотника в Губкинском городском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T05:34

2024-02-17T05:34

2024-02-17T06:04

белгородская область

происшествия

губкинский городской округ

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила два беспилотника в Губкинском городском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее региональный главк МЧС сообщил о ракетной опасности на территории всего региона. Губернатор рекомендовал укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами."В Губкинском городском округе сработала наша система ПВО - сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.Ранее на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В четверг украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.

https://ria.ru/20240217/obstrely-1927897660.html

белгородская область

губкинский городской округ

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белгородская область, происшествия, губкинский городской округ, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)