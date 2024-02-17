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В Белгородской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024
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05:34 17.02.2024 (обновлено: 06:04 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/belgorod-1927909081.html
В Белгородской области сбили два украинских беспилотника
В Белгородской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024
В Белгородской области сбили два украинских беспилотника
Система ПВО сбила два беспилотника в Губкинском городском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T05:34
2024-02-17T06:04
белгородская область
происшествия
губкинский городской округ
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила два беспилотника в Губкинском городском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее региональный главк МЧС сообщил о ракетной опасности на территории всего региона. Губернатор рекомендовал укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.&quot;В Губкинском городском округе сработала наша система ПВО - сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет&quot;, - написал он в Telegram-канале.Ранее на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В четверг украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
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белгородская область
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белгородская область, происшествия, губкинский городской округ, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгородская область, Происшествия, Губкинский городской округ, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области сбили два украинских беспилотника

Гладков: ПВО сбила два БПЛА в Губкинском городском округе Белгородской области

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила два беспилотника в Губкинском городском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее региональный главк МЧС сообщил о ракетной опасности на территории всего региона. Губернатор рекомендовал укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
«

"В Губкинском городском округе сработала наша система ПВО - сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.

Ранее на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В четверг украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
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Белгородская областьПроисшествияГубкинский городской округВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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