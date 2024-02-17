https://ria.ru/20240217/avtomobil-1927913045.html

"Окутан тайной": в лесу внезапно нашли очень дорогой автомобиль

"Окутан тайной": в лесу внезапно нашли очень дорогой автомобиль - РИА Новости, 17.02.2024

"Окутан тайной": в лесу внезапно нашли очень дорогой автомобиль

В джунглях Мьянмы обнаружили очень редкий спортивный автомобиль Lamborghini Aventador, пишет британский таблоид The Sun. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T07:44

2024-02-17T07:44

2024-02-17T17:22

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авто

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В джунглях Мьянмы обнаружили очень редкий спортивный автомобиль Lamborghini Aventador, пишет британский таблоид The Sun."Ценный ультраредкий суперкар был найден поврежденным и заброшенным глубоко в тропическом лесу Азии. Считается, что Lamborghini Aventador LP750-4 SV стоит 300 тысяч фунтов стерлингов, его запущенное, пыльное состояние озадачило автолюбителей", — говорится в публикации.По информации издания, автомобиль был припаркован в лесу, у него были выбиты стекла, а осколки разбросаны по всему салону.Хотя появление машины в лесу "окутано тайной", местные жители поспешили предположить, откуда она взялась, пишет таблоид.По одной из версий, спорткар принадлежал очень богатой семье, заработавшей состояние на незаконном обороте наркотиков. Местные жители утверждают, что повстанческая группировка якобы ликвидировала синдикат в 2023 году и конфисковала имущество, в том числе и дорогой автомобиль."К сожалению, неизвестно, что случилось с Lamborghini после того, как его обнаружили", — заключается в статье.

https://ria.ru/20240215/sudno-1927479780.html

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в мире, мьянма, авто, lamborghini