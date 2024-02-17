Рейтинг@Mail.ru
Российские войска проводят окончательную зачистку Авдеевки от ВСУ - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928005979.html
Российские войска проводят окончательную зачистку Авдеевки от ВСУ
Российские войска проводят окончательную зачистку Авдеевки от ВСУ - РИА Новости, 17.02.2024
Российские войска проводят окончательную зачистку Авдеевки от ВСУ
Вооружённые силы РФ в настоящее время ведут окончательную зачистку Авдеевки от украинских войск, в частности подразделений, засевших на местном коксохимическом... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T22:58
2024-02-17T22:58
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:287:3016:1985_1920x0_80_0_0_30daed8ab32cd19bb776c4c572cf5cf8.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вооружённые силы РФ в настоящее время ведут окончательную зачистку Авдеевки от украинских войск, в частности подразделений, засевших на местном коксохимическом комбинате, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России. "В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927983838.html
авдеевка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84042b9776132b7f76093d5b87dffcf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Безопасность
Российские войска проводят окончательную зачистку Авдеевки от ВСУ

МО: российские войска проводят окончательную зачистку Авдеевки от ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБоец ВС РФ на Авдеевском направлении
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вооружённые силы РФ в настоящее время ведут окончательную зачистку Авдеевки от украинских войск, в частности подразделений, засевших на местном коксохимическом комбинате, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.
"В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате", — говорится в сообщении.
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Украинские СМИ опубликовали видео с брошенным под Авдеевкой военным ВСУ
Вчера, 18:48
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала