https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928005979.html

Российские войска проводят окончательную зачистку Авдеевки от ВСУ

Российские войска проводят окончательную зачистку Авдеевки от ВСУ - РИА Новости, 17.02.2024

Российские войска проводят окончательную зачистку Авдеевки от ВСУ

Вооружённые силы РФ в настоящее время ведут окончательную зачистку Авдеевки от украинских войск, в частности подразделений, засевших на местном коксохимическом... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T22:58

2024-02-17T22:58

2024-02-17T22:58

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

безопасность

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вооружённые силы РФ в настоящее время ведут окончательную зачистку Авдеевки от украинских войск, в частности подразделений, засевших на местном коксохимическом комбинате, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России. "В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927983838.html

авдеевка

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2024

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авдеевка, россия, безопасность