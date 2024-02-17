https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928005979.html
Российские войска проводят окончательную зачистку Авдеевки от ВСУ
Российские войска проводят окончательную зачистку Авдеевки от ВСУ - РИА Новости, 17.02.2024
Российские войска проводят окончательную зачистку Авдеевки от ВСУ
Вооружённые силы РФ в настоящее время ведут окончательную зачистку Авдеевки от украинских войск, в частности подразделений, засевших на местном коксохимическом... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T22:58
2024-02-17T22:58
2024-02-17T22:58
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:287:3016:1985_1920x0_80_0_0_30daed8ab32cd19bb776c4c572cf5cf8.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вооружённые силы РФ в настоящее время ведут окончательную зачистку Авдеевки от украинских войск, в частности подразделений, засевших на местном коксохимическом комбинате, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России. "В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927983838.html
авдеевка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84042b9776132b7f76093d5b87dffcf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Безопасность
Российские войска проводят окончательную зачистку Авдеевки от ВСУ
МО: российские войска проводят окончательную зачистку Авдеевки от ВСУ
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вооружённые силы РФ в настоящее время ведут окончательную зачистку Авдеевки от украинских войск, в частности подразделений, засевших на местном коксохимическом комбинате, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.
"В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате", — говорится в сообщении.
Украинские СМИ опубликовали видео с брошенным под Авдеевкой военным ВСУ