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Минобороны заявило, что освобождение Авдеевки обезопасило Донецк - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:56 17.02.2024 (обновлено: 23:16 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928005768.html
Минобороны заявило, что освобождение Авдеевки обезопасило Донецк
Минобороны заявило, что освобождение Авдеевки обезопасило Донецк - РИА Новости, 17.02.2024
Минобороны заявило, что освобождение Авдеевки обезопасило Донецк
Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, существенно обезопасив город от ударов ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T22:56
2024-02-17T23:16
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецк
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, существенно обезопасив город от ударов ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Минобороны РФ сообщило о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР российскими войсками. "Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима", - отметили в министерстве. Там уточнили, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города. "Войска группировки войск "Центр" продолжают наступательные действия по дальнейшему освобождению Донецкой Народной Республики от украинских националистов", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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авдеевка, донецк, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецк, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны заявило, что освобождение Авдеевки обезопасило Донецк

МО: освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, существенно обезопасив город от ударов ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Минобороны РФ сообщило о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР российскими войсками.
© ИнфографикаОсвобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
"Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима", - отметили в министерстве.
Там уточнили, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города.
"Войска группировки войск "Центр" продолжают наступательные действия по дальнейшему освобождению Донецкой Народной Республики от украинских националистов", - добавили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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