https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928005768.html

Минобороны заявило, что освобождение Авдеевки обезопасило Донецк

Минобороны заявило, что освобождение Авдеевки обезопасило Донецк - РИА Новости, 17.02.2024

Минобороны заявило, что освобождение Авдеевки обезопасило Донецк

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, существенно обезопасив город от ударов ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T22:56

2024-02-17T22:56

2024-02-17T23:16

специальная военная операция на украине

авдеевка

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россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, существенно обезопасив город от ударов ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Минобороны РФ сообщило о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР российскими войсками. "Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима", - отметили в министерстве. Там уточнили, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города. "Войска группировки войск "Центр" продолжают наступательные действия по дальнейшему освобождению Донецкой Народной Республики от украинских националистов", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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авдеевка, донецк, россия, вооруженные силы украины, безопасность