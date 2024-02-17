https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928005638.html

ВСУ оставили Авдеевку, бросив оружие и технику, сообщили в Минобороны

ВСУ оставили Авдеевку, бросив оружие и технику, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 17.02.2024

ВСУ оставили Авдеевку, бросив оружие и технику, сообщили в Минобороны

Лишь отдельные разрозненные формирования украинских боевиков смогли спешно покинуть Авдеевку в ДНР, бросив при этом вооружение и военную технику, сообщило... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T22:54

2024-02-17T22:54

2024-02-17T23:15

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Лишь отдельные разрозненные формирования украинских боевиков смогли спешно покинуть Авдеевку в ДНР, бросив при этом вооружение и военную технику, сообщило Министерство обороны России. "Под непрерывным огневым воздействием российских войск только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику", — говорится в сообщении.Ведомство также заявило о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР российскими войсками.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

авдеевка

донецкая народная республика

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авдеевка, донецкая народная республика, безопасность