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ВСУ оставили Авдеевку, бросив оружие и технику, сообщили в Минобороны
ВСУ оставили Авдеевку, бросив оружие и технику, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 17.02.2024
ВСУ оставили Авдеевку, бросив оружие и технику, сообщили в Минобороны
Лишь отдельные разрозненные формирования украинских боевиков смогли спешно покинуть Авдеевку в ДНР, бросив при этом вооружение и военную технику, сообщило... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T22:54
2024-02-17T22:54
2024-02-17T23:15
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Лишь отдельные разрозненные формирования украинских боевиков смогли спешно покинуть Авдеевку в ДНР, бросив при этом вооружение и военную технику, сообщило Министерство обороны России. "Под непрерывным огневым воздействием российских войск только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику", — говорится в сообщении.Ведомство также заявило о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР российскими войсками.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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авдеевка, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВСУ оставили Авдеевку, бросив оружие и технику, сообщили в Минобороны
МО РФ: некоторые формирования ВСУ спешно покинули Авдеевку, бросив технику