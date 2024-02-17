https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928004586.html

Минобороны сообщило о полном взятии Авдеевки

Минобороны сообщило о полном взятии Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024

Минобороны сообщило о полном взятии Авдеевки

Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-17T22:42

2024-02-17T22:42

2024-02-18T00:45

авдеевка

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

андрей мордвичев

владимир путин

александр сырский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:287:3016:1985_1920x0_80_0_0_30daed8ab32cd19bb776c4c572cf5cf8.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР, сообщило Минобороны."Сегодня в Кремле министр обороны Российской Федерации генерал армии С. К. Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка Донецкой Народной Республики, который представлял собой мощный оборонительный узел Вооруженных сил Украины", — говорится в публикации.Сейчас российские бойцы проводят окончательную зачистку города от ВСУ — в частности, подразделений, засевших на коксохимическом комбинате. ВС России удалось освободить территорию площадью 31,75 квадратных километра. За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных."Под непрерывным огневым воздействием российских войск только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику", — уточнили в ведомстве.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, существенно обезопасив столицу ДНР от ударов украинской армии, подчеркнули в министерстве. Кроме того, Центральная группировка войск продолжает наступать с целью дальнейшего освобождения Донецкой Народной Республики.Как позднее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой."За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!" — говорится в телеграмме главы государства генерал-полковнику Мордвичеву.Минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи города отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.

https://ria.ru/20240217/pobeda-1927987323.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, андрей мордвичев, владимир путин, александр сырский, владимир зеленский, министерство обороны сша, дмитрий песков