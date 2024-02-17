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Минобороны сообщило о полном взятии Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 17.02.2024 (обновлено: 00:45 18.02.2024)
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928004586.html
Минобороны сообщило о полном взятии Авдеевки
Минобороны сообщило о полном взятии Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
Минобороны сообщило о полном взятии Авдеевки
Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-17T22:42
2024-02-18T00:45
авдеевка
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
андрей мордвичев
владимир путин
александр сырский
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР, сообщило Минобороны."Сегодня в Кремле министр обороны Российской Федерации генерал армии С. К. Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка Донецкой Народной Республики, который представлял собой мощный оборонительный узел Вооруженных сил Украины", — говорится в публикации.Сейчас российские бойцы проводят окончательную зачистку города от ВСУ — в частности, подразделений, засевших на коксохимическом комбинате. ВС России удалось освободить территорию площадью 31,75 квадратных километра. За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных."Под непрерывным огневым воздействием российских войск только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику", — уточнили в ведомстве.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, существенно обезопасив столицу ДНР от ударов украинской армии, подчеркнули в министерстве. Кроме того, Центральная группировка войск продолжает наступать с целью дальнейшего освобождения Донецкой Народной Республики.Как позднее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.&quot;За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!&quot; — говорится в телеграмме главы государства генерал-полковнику Мордвичеву.Минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи города отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
https://ria.ru/20240217/pobeda-1927987323.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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авдеевка
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авдеевка, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, андрей мордвичев, владимир путин, александр сырский, владимир зеленский, министерство обороны сша, дмитрий песков
Авдеевка, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Андрей Мордвичев, Владимир Путин, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Дмитрий Песков
Минобороны сообщило о полном взятии Авдеевки

Минобороны: Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБоец ВС России на Авдеевском направлении
Боец ВС России на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец ВС России на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР, сообщило Минобороны.
"Сегодня в Кремле министр обороны Российской Федерации генерал армии С. К. Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка Донецкой Народной Республики, который представлял собой мощный оборонительный узел Вооруженных сил Украины", — говорится в публикации.
© ИнфографикаОсвобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике

Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.

Сейчас российские бойцы проводят окончательную зачистку города от ВСУ — в частности, подразделений, засевших на коксохимическом комбинате. ВС России удалось освободить территорию площадью 31,75 квадратных километра. За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.
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"Под непрерывным огневым воздействием российских войск только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику", — уточнили в ведомстве.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, существенно обезопасив столицу ДНР от ударов украинской армии, подчеркнули в министерстве. Кроме того, Центральная группировка войск продолжает наступать с целью дальнейшего освобождения Донецкой Народной Республики.
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Как позднее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
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"За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!" — говорится в телеграмме главы государства генерал-полковнику Мордвичеву.

Минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи города отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаАндрей МордвичевВладимир ПутинАлександр СырскийВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАДмитрий Песков
 
 
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