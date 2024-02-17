https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928000412.html

Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки

Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024

Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки

Администрация США рассматривает переход Авдеевки под контроль российских сил как "плату за бездействие конгресса" и призвал законодателей без промедления... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T21:42

2024-02-17T21:42

2024-02-17T21:44

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

киев

сша

александр сырский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Администрация США рассматривает переход Авдеевки под контроль российских сил как "плату за бездействие конгресса" и призвал законодателей без промедления одобрить запрос о выделении дополнительного финансирования Киева, заявила в субботу пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. "Такова цена бездействия конгресса. Украинцы продолжают храбро сражаться, однако их запасы вооружений истощаются. Жизненно важно, чтобы Палата представителей без промедления одобрила запрос о дополнительном финансировании для Украины, чтобы мы смогли поставить ей боеприпасы для артиллерии и другое критически значимое оборудование, которое необходимо им для защиты своей страны", - говорится в распространенном заявлении Уотсон по ситуации вокруг Авдеевки. Ранее Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов. Российские подразделения ведут зачистку на занятых позициях в Авдеевке, продвигаясь вглубь города, заявлял РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, подчеркнув, что боевые действия там продолжатся. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html

https://ria.ru/20240217/pobeda-1927987323.html

авдеевка

киев

сша

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в мире, авдеевка, киев, сша, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины