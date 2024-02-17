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Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 17.02.2024 (обновлено: 21:44 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928000412.html
Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки
Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки
Администрация США рассматривает переход Авдеевки под контроль российских сил как "плату за бездействие конгресса" и призвал законодателей без промедления... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T21:42
2024-02-17T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
киев
сша
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Администрация США рассматривает переход Авдеевки под контроль российских сил как "плату за бездействие конгресса" и призвал законодателей без промедления одобрить запрос о выделении дополнительного финансирования Киева, заявила в субботу пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. "Такова цена бездействия конгресса. Украинцы продолжают храбро сражаться, однако их запасы вооружений истощаются. Жизненно важно, чтобы Палата представителей без промедления одобрила запрос о дополнительном финансировании для Украины, чтобы мы смогли поставить ей боеприпасы для артиллерии и другое критически значимое оборудование, которое необходимо им для защиты своей страны", - говорится в распространенном заявлении Уотсон по ситуации вокруг Авдеевки. Ранее Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов. Российские подразделения ведут зачистку на занятых позициях в Авдеевке, продвигаясь вглубь города, заявлял РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, подчеркнув, что боевые действия там продолжатся. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html
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авдеевка
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в мире, авдеевка, киев, сша, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Киев, США, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки

Белый дом обвинил конгресс США в бездействии из-за сдачи ВСУ Авдеевки

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Администрация США рассматривает переход Авдеевки под контроль российских сил как "плату за бездействие конгресса" и призвал законодателей без промедления одобрить запрос о выделении дополнительного финансирования Киева, заявила в субботу пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.
"Такова цена бездействия конгресса. Украинцы продолжают храбро сражаться, однако их запасы вооружений истощаются. Жизненно важно, чтобы Палата представителей без промедления одобрила запрос о дополнительном финансировании для Украины, чтобы мы смогли поставить ей боеприпасы для артиллерии и другое критически значимое оборудование, которое необходимо им для защиты своей страны", - говорится в распространенном заявлении Уотсон по ситуации вокруг Авдеевки.
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Новость об уходе ВСУ из Авдеевки попала на главные страницы западных СМИ
Вчера, 16:50
Ранее Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
Российские подразделения ведут зачистку на занятых позициях в Авдеевке, продвигаясь вглубь города, заявлял РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, подчеркнув, что боевые действия там продолжатся.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
Украинский военнослужащий недалеко от Авдеевки - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Западные СМИ назвали освобождение Авдеевки победой Путина на глазах у мира
Вчера, 19:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаКиевСШААлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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