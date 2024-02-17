https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927983838.html
Украинские СМИ опубликовали видео с брошенным под Авдеевкой военным ВСУ
Украинские СМИ опубликовали видео с брошенным под Авдеевкой военным ВСУ - РИА Новости, 17.02.2024
Украинские СМИ опубликовали видео с брошенным под Авдеевкой военным ВСУ
Украинские СМИ опубликовали видео разговора с родными раненного солдата ВСУ, которого бросили боевые товарищи при выходе из города. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T18:48
2024-02-17T18:48
2024-02-17T18:49
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авдеевка
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украинские СМИ опубликовали видео разговора с родными раненного солдата ВСУ, которого бросили боевые товарищи при выходе из города. "Вчера в сети распространилось видео, на котором тридцатилетний младший сержант и боевой медик с Днепропетровщины с позывным "Джанго" сообщает родным о том, что он и еще пятеро раненых не в состоянии самостоятельно двигаться, а обещанное эвакуационное авто за ними так и не приехало", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркало недели". Согласно информации журналистов, "Джанго" ждал эвакуационный транспорт почти двое суток, после чего сообщил родным, что его и других раненых бросили умирать, заявив, что "за ними придут русские" и они должны будут поднять белый флаг. "Все ушли, все отступили. Нам сказали, что машина нас заберет. У меня две ноги перебиты и в спине осколки - я не могу вообще ничего", - заявляет военный на видео. По его словам, всего в укрытии находится шестеро бойцов. Как сообщает "Зеркало недели", в ходе одного из звонков родным, в укрытие, где находился "Джанго" и другие раненные бойцы ВСУ, вошли российские солдаты, не давшие родным закончить беседу. "Встали, вышли, мы вас не будем нести". Зять еще пытался с ним поболтать, а они сказали брату выключить телефон", - приводит издание слова сестры украинского военного, рассказавшей о разговоре "Джанго" с зятем. Ранее военнослужащий украинской 3-ей штурмовой бригады, срочно переброшенной в Авдеевку в ДНР, Виктор Беляк рассказал, что при отходе с позиций им приказали бросить раненных, а дорога в город усеяна телами украинских солдат. В пятницу высокопоставленная представительница Пентагона заявила журналистам, что США видят, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ, неизбежных без возобновления американской помощи. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html
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в мире, авдеевка, александр сырский, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Александр Сырский, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ опубликовали видео с брошенным под Авдеевкой военным ВСУ
"Зеркало недели" показало видео с брошенным под Авдеевкой раненным военным ВСУ
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Украинские СМИ опубликовали видео
разговора с родными раненного солдата ВСУ, которого бросили боевые товарищи при выходе из города.
"Вчера в сети распространилось видео, на котором тридцатилетний младший сержант и боевой медик с Днепропетровщины с позывным "Джанго" сообщает родным о том, что он и еще пятеро раненых не в состоянии самостоятельно двигаться, а обещанное эвакуационное авто за ними так и не приехало", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркало недели".
Согласно информации журналистов, "Джанго" ждал эвакуационный транспорт почти двое суток, после чего сообщил родным, что его и других раненых бросили умирать, заявив, что "за ними придут русские" и они должны будут поднять белый флаг.
"Все ушли, все отступили. Нам сказали, что машина нас заберет. У меня две ноги перебиты и в спине осколки - я не могу вообще ничего", - заявляет военный на видео.
По его словам, всего в укрытии находится шестеро бойцов.
Как сообщает "Зеркало недели", в ходе одного из звонков родным, в укрытие, где находился "Джанго" и другие раненные бойцы ВСУ, вошли российские солдаты, не давшие родным закончить беседу.
"Встали, вышли, мы вас не будем нести". Зять еще пытался с ним поболтать, а они сказали брату выключить телефон", - приводит издание слова сестры украинского военного, рассказавшей о разговоре "Джанго" с зятем.
Новость об уходе ВСУ из Авдеевки попала на главные страницы западных СМИ
Ранее военнослужащий украинской 3-ей штурмовой бригады, срочно переброшенной в Авдеевку
в ДНР
, Виктор Беляк рассказал, что при отходе с позиций им приказали бросить раненных, а дорога в город усеяна телами украинских солдат.
В пятницу высокопоставленная представительница Пентагона
заявила журналистам, что США
видят, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ, неизбежных без возобновления американской помощи.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский
объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске
, который Киев
сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
Советник главы ДНР заявил о продолжении боевых действий в Авдеевке