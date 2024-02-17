https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927983838.html

Украинские СМИ опубликовали видео с брошенным под Авдеевкой военным ВСУ

Украинские СМИ опубликовали видео с брошенным под Авдеевкой военным ВСУ - РИА Новости, 17.02.2024

Украинские СМИ опубликовали видео с брошенным под Авдеевкой военным ВСУ

Украинские СМИ опубликовали видео разговора с родными раненного солдата ВСУ, которого бросили боевые товарищи при выходе из города. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T18:48

2024-02-17T18:48

2024-02-17T18:49

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

александр сырский

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украинские СМИ опубликовали видео разговора с родными раненного солдата ВСУ, которого бросили боевые товарищи при выходе из города. "Вчера в сети распространилось видео, на котором тридцатилетний младший сержант и боевой медик с Днепропетровщины с позывным "Джанго" сообщает родным о том, что он и еще пятеро раненых не в состоянии самостоятельно двигаться, а обещанное эвакуационное авто за ними так и не приехало", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркало недели". Согласно информации журналистов, "Джанго" ждал эвакуационный транспорт почти двое суток, после чего сообщил родным, что его и других раненых бросили умирать, заявив, что "за ними придут русские" и они должны будут поднять белый флаг. "Все ушли, все отступили. Нам сказали, что машина нас заберет. У меня две ноги перебиты и в спине осколки - я не могу вообще ничего", - заявляет военный на видео. По его словам, всего в укрытии находится шестеро бойцов. Как сообщает "Зеркало недели", в ходе одного из звонков родным, в укрытие, где находился "Джанго" и другие раненные бойцы ВСУ, вошли российские солдаты, не давшие родным закончить беседу. "Встали, вышли, мы вас не будем нести". Зять еще пытался с ним поболтать, а они сказали брату выключить телефон", - приводит издание слова сестры украинского военного, рассказавшей о разговоре "Джанго" с зятем. Ранее военнослужащий украинской 3-ей штурмовой бригады, срочно переброшенной в Авдеевку в ДНР, Виктор Беляк рассказал, что при отходе с позиций им приказали бросить раненных, а дорога в город усеяна телами украинских солдат. В пятницу высокопоставленная представительница Пентагона заявила журналистам, что США видят, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ, неизбежных без возобновления американской помощи. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927982151.html

авдеевка

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в мире, авдеевка, александр сырский, донецкая народная республика, вооруженные силы украины