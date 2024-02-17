https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927982151.html

Советник главы ДНР заявил о продолжении боевых действий в Авдеевке

Советник главы ДНР заявил о продолжении боевых действий в Авдеевке - РИА Новости, 17.02.2024

Советник главы ДНР заявил о продолжении боевых действий в Авдеевке

Российские войска ведут зачистку на занятых позициях в Авдеевке, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T18:31

2024-02-17T18:31

2024-02-17T21:42

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

донецкая народная республика

ян гагин

александр сырский

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские войска ведут зачистку на занятых позициях в Авдеевке, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин."Часть Авдеевки занята нашими силами, мы движемся дальше. Остались отдельные очаги сопротивления, это отдельные подразделения, которые, возможно, в отсутствие связи не знали, что можно было отступить. <…> Мы зачищаем ту часть города, которая находится под нашим контролем, и продвигаемся дальше", — рассказал собеседник агентства.По его словам, сейчас Вооруженные силы России наступают вглубь городской застройки."Работают и штурмовые подразделения, и разведка. Активно работают беспилотные летательные аппараты, в том числе ударные дроны", — отметил Гагин.Советник Пушилина добавил, что оценить численность оставшейся в городе группировки ВСУ пока сложно.Минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из населенного пункта. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин неудачи при обороне Авдеевки отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как подчеркивал боец украинской 3-й штурмовой бригады Виктор Беляк, при отходе с позиций подразделению приказали бросить раненых, а дорога в город усеяна телами украинских солдат.Гагин ранее подтвердил РИА Новости, что ВСУ покидают позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. По его словам, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, нужно дождаться официального сообщения Минобороны.В пятницу высокопоставленная представительница Пентагона заявила, что США видят, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ, неизбежных без возобновления американской помощи.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927966912.html

https://ria.ru/20240217/zakharova-1927936153.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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