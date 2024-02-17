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Советник главы ДНР заявил о продолжении боевых действий в Авдеевке - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:31 17.02.2024 (обновлено: 21:42 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927982151.html
Советник главы ДНР заявил о продолжении боевых действий в Авдеевке
Советник главы ДНР заявил о продолжении боевых действий в Авдеевке - РИА Новости, 17.02.2024
Советник главы ДНР заявил о продолжении боевых действий в Авдеевке
Российские войска ведут зачистку на занятых позициях в Авдеевке, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T18:31
2024-02-17T21:42
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
донецкая народная республика
ян гагин
александр сырский
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские войска ведут зачистку на занятых позициях в Авдеевке, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.&quot;Часть Авдеевки занята нашими силами, мы движемся дальше. Остались отдельные очаги сопротивления, это отдельные подразделения, которые, возможно, в отсутствие связи не знали, что можно было отступить. &lt;…&gt; Мы зачищаем ту часть города, которая находится под нашим контролем, и продвигаемся дальше&quot;, — рассказал собеседник агентства.По его словам, сейчас Вооруженные силы России наступают вглубь городской застройки."Работают и штурмовые подразделения, и разведка. Активно работают беспилотные летательные аппараты, в том числе ударные дроны", — отметил Гагин.Советник Пушилина добавил, что оценить численность оставшейся в городе группировки ВСУ пока сложно.Минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из населенного пункта. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин неудачи при обороне Авдеевки отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как подчеркивал боец украинской 3-й штурмовой бригады Виктор Беляк, при отходе с позиций подразделению приказали бросить раненых, а дорога в город усеяна телами украинских солдат.Гагин ранее подтвердил РИА Новости, что ВСУ покидают позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. По его словам, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, нужно дождаться официального сообщения Минобороны.В пятницу высокопоставленная представительница Пентагона заявила, что США видят, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ, неизбежных без возобновления американской помощи.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927966912.html
https://ria.ru/20240217/zakharova-1927936153.html
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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авдеевка, россия, донецкая народная республика, ян гагин, александр сырский, денис пушилин, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Александр Сырский, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, США, Министерство обороны США, В мире
Советник главы ДНР заявил о продолжении боевых действий в Авдеевке

Гагин: российские войска ведут зачистку на занятых позициях в Авдеевке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские войска ведут зачистку на занятых позициях в Авдеевке, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«

"Часть Авдеевки занята нашими силами, мы движемся дальше. Остались отдельные очаги сопротивления, это отдельные подразделения, которые, возможно, в отсутствие связи не знали, что можно было отступить. <…> Мы зачищаем ту часть города, которая находится под нашим контролем, и продвигаемся дальше", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас Вооруженные силы России наступают вглубь городской застройки.
"Работают и штурмовые подразделения, и разведка. Активно работают беспилотные летательные аппараты, в том числе ударные дроны", — отметил Гагин.
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Советник Пушилина добавил, что оценить численность оставшейся в городе группировки ВСУ пока сложно.

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон.

Минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из населенного пункта. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин неудачи при обороне Авдеевки отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
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Как подчеркивал боец украинской 3-й штурмовой бригады Виктор Беляк, при отходе с позиций подразделению приказали бросить раненых, а дорога в город усеяна телами украинских солдат.
Гагин ранее подтвердил РИА Новости, что ВСУ покидают позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. По его словам, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, нужно дождаться официального сообщения Минобороны.
В пятницу высокопоставленная представительница Пентагона заявила, что США видят, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ, неизбежных без возобновления американской помощи.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинАлександр СырскийДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСШАМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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