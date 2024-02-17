Советник главы ДНР заявил о продолжении боевых действий в Авдеевке
Гагин: российские войска ведут зачистку на занятых позициях в Авдеевке
Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские войска ведут зачистку на занятых позициях в Авдеевке, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
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"Часть Авдеевки занята нашими силами, мы движемся дальше. Остались отдельные очаги сопротивления, это отдельные подразделения, которые, возможно, в отсутствие связи не знали, что можно было отступить. <…> Мы зачищаем ту часть города, которая находится под нашим контролем, и продвигаемся дальше", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас Вооруженные силы России наступают вглубь городской застройки.
"Работают и штурмовые подразделения, и разведка. Активно работают беспилотные летательные аппараты, в том числе ударные дроны", — отметил Гагин.
Советник Пушилина добавил, что оценить численность оставшейся в городе группировки ВСУ пока сложно.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон.
Минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из населенного пункта. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин неудачи при обороне Авдеевки отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
Как подчеркивал боец украинской 3-й штурмовой бригады Виктор Беляк, при отходе с позиций подразделению приказали бросить раненых, а дорога в город усеяна телами украинских солдат.
Гагин ранее подтвердил РИА Новости, что ВСУ покидают позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. По его словам, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, нужно дождаться официального сообщения Минобороны.
В пятницу высокопоставленная представительница Пентагона заявила, что США видят, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ, неизбежных без возобновления американской помощи.