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Глава МИД Эстонии возложил на Запад ответственность за сдачу Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927980347.html
Глава МИД Эстонии возложил на Запад ответственность за сдачу Авдеевки
Глава МИД Эстонии возложил на Запад ответственность за сдачу Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
Глава МИД Эстонии возложил на Запад ответственность за сдачу Авдеевки
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью журналу Newsweek заявил, что западные страны несут ответственность за сдачу Авдеевки. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T18:11
2024-02-17T18:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
авдеевка
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью журналу Newsweek заявил, что западные страны несут ответственность за сдачу Авдеевки. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский. "Все страны несут эту ответственность", — отметил министр, комментируя выход ВСУ из города. Он также добавил, что страны ЕС слишком медленно поставляют Киеву снаряды. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927966912.html
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в мире, украина, авдеевка, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Авдеевка, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Глава МИД Эстонии возложил на Запад ответственность за сдачу Авдеевки

Глава МИД Эстонии Цахкна обвинил Запад в сдаче Авдеевки украинскими войсками

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью журналу Newsweek заявил, что западные страны несут ответственность за сдачу Авдеевки.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
В ВСУ сообщили о трудностях при отступлении из Авдеевки
Вчера, 16:20
"Все страны несут эту ответственность", — отметил министр, комментируя выход ВСУ из города.
Он также добавил, что страны ЕС слишком медленно поставляют Киеву снаряды.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Новость об уходе ВСУ из Авдеевки попала на главные страницы западных СМИ
Вчера, 16:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАвдеевкаАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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