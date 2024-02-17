https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927980347.html
Глава МИД Эстонии возложил на Запад ответственность за сдачу Авдеевки
Глава МИД Эстонии возложил на Запад ответственность за сдачу Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
Глава МИД Эстонии возложил на Запад ответственность за сдачу Авдеевки
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью журналу Newsweek заявил, что западные страны несут ответственность за сдачу Авдеевки. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T18:11
2024-02-17T18:11
2024-02-17T18:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
авдеевка
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869089256_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f449cf737e72a277ba8fbfea92d70f1.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью журналу Newsweek заявил, что западные страны несут ответственность за сдачу Авдеевки. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский. "Все страны несут эту ответственность", — отметил министр, комментируя выход ВСУ из города. Он также добавил, что страны ЕС слишком медленно поставляют Киеву снаряды. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927966912.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html
украина
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869089256_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_077d8011e4ed0f230929ad05049b1858.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, авдеевка, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Авдеевка, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Глава МИД Эстонии возложил на Запад ответственность за сдачу Авдеевки
Глава МИД Эстонии Цахкна обвинил Запад в сдаче Авдеевки украинскими войсками
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью
журналу Newsweek заявил, что западные страны несут ответственность за сдачу Авдеевки.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
В ВСУ сообщили о трудностях при отступлении из Авдеевки
"Все страны несут эту ответственность", — отметил министр, комментируя выход ВСУ из города.
Он также добавил, что страны ЕС слишком медленно поставляют Киеву снаряды.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Новость об уходе ВСУ из Авдеевки попала на главные страницы западных СМИ