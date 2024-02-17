https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927979268.html

"Плевать на жизни". В Госдуме прокомментировали бегство ВСУ из Авдеевки

"Плевать на жизни". В Госдуме прокомментировали бегство ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024

"Плевать на жизни". В Госдуме прокомментировали бегство ВСУ из Авдеевки

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал бегством вывод украинских войск из Авдеевки, отметив, что причиной этому стали героизм и доблесть... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T18:03

2024-02-17T18:03

2024-02-17T18:03

специальная военная операция на украине

в мире

александр сырский

михаил шеремет

владимир зеленский

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал бегством вывод украинских войск из Авдеевки, отметив, что причиной этому стали героизм и доблесть российской армии. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский. "Сырскому плевать на жизни своих солдат, не зря же его прозвали "мясник". Говоря о выводе украинских боевиков, нужно подразумевать их бегство, связанное с героизмом и доблестью российской армии. А заявления Сырского и Зеленского — лишь попытка убедить Запад в том, что они еще что-то контролируют", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, у деморализованной украинской армии нет никаких шансов противостоять российской военной мощи.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html

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в мире, александр сырский, михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф