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"Плевать на жизни". В Госдуме прокомментировали бегство ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927979268.html
"Плевать на жизни". В Госдуме прокомментировали бегство ВСУ из Авдеевки
"Плевать на жизни". В Госдуме прокомментировали бегство ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
"Плевать на жизни". В Госдуме прокомментировали бегство ВСУ из Авдеевки
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал бегством вывод украинских войск из Авдеевки, отметив, что причиной этому стали героизм и доблесть... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T18:03
2024-02-17T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
александр сырский
михаил шеремет
владимир зеленский
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал бегством вывод украинских войск из Авдеевки, отметив, что причиной этому стали героизм и доблесть российской армии. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский. "Сырскому плевать на жизни своих солдат, не зря же его прозвали "мясник". Говоря о выводе украинских боевиков, нужно подразумевать их бегство, связанное с героизмом и доблестью российской армии. А заявления Сырского и Зеленского — лишь попытка убедить Запад в том, что они еще что-то контролируют", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, у деморализованной украинской армии нет никаких шансов противостоять российской военной мощи.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html
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в мире, александр сырский, михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Сырский, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Госдума РФ
"Плевать на жизни". В Госдуме прокомментировали бегство ВСУ из Авдеевки

Депутат Шеремет назвал вывод украинских войск из Авдеевки бегством

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский солдат в Авдеевке
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский солдат в Авдеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал бегством вывод украинских войск из Авдеевки, отметив, что причиной этому стали героизм и доблесть российской армии.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
"Сырскому плевать на жизни своих солдат, не зря же его прозвали "мясник". Говоря о выводе украинских боевиков, нужно подразумевать их бегство, связанное с героизмом и доблестью российской армии. А заявления Сырского и Зеленского — лишь попытка убедить Запад в том, что они еще что-то контролируют", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, у деморализованной украинской армии нет никаких шансов противостоять российской военной мощи.
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Новость об уходе ВСУ из Авдеевки попала на главные страницы западных СМИ
Вчера, 16:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр СырскийМихаил ШереметВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
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