https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927974496.html
Слуцкий предложил наградить отличившихся участников операции в Авдеевке
Слуцкий предложил наградить отличившихся участников операции в Авдеевке - РИА Новости, 17.02.2024
Слуцкий предложил наградить отличившихся участников операции в Авдеевке
Освобождение Авдеевки является проявлением мощи и героизма русского оружия, нужно представить к наградам отличившихся участников операции, написал глава... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T17:19
2024-02-17T17:19
2024-02-17T17:19
специальная военная операция на украине
авдеевка
безопасность
леонид слуцкий (политик)
вооруженные силы украины
александр сырский
госдума рф
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Освобождение Авдеевки является проявлением мощи и героизма русского оружия, нужно представить к наградам отличившихся участников операции, написал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. "Таких шагов к Победе, как освобождение Авдеевки, должно быть больше... Освобождение Авдеевки, безусловно, – проявление мощи и героизма русского оружия. Нужно представить к наградам отличившихся участников операции. Мы будем чествовать героев и гордиться их подвигами", - написал он. Парламентарий считает, что скоро фронт противника будет обрушен и Киев освобождён от "клоунской хунты Зеленского". "Укронацисты ответят за каждое преступление, никто не скроется... Пусть нацисты дрожат и прячутся в подвалы. Недолго осталось подпевалам западных элит жировать. СВО должна быть закончена быстро и только на наших условиях", - добавил депутат. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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авдеевка, безопасность, леонид слуцкий (политик), вооруженные силы украины, александр сырский, госдума рф, владимир зеленский, донецк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Безопасность, Леонид Слуцкий (политик), Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Госдума РФ, Владимир Зеленский, Донецк, Вооруженные силы РФ
Слуцкий предложил наградить отличившихся участников операции в Авдеевке
Слуцкий: отличившихся участников операции в Авдеевке надо представить к наградам