https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927974496.html

Слуцкий предложил наградить отличившихся участников операции в Авдеевке

Слуцкий предложил наградить отличившихся участников операции в Авдеевке - РИА Новости, 17.02.2024

Слуцкий предложил наградить отличившихся участников операции в Авдеевке

Освобождение Авдеевки является проявлением мощи и героизма русского оружия, нужно представить к наградам отличившихся участников операции, написал глава... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T17:19

2024-02-17T17:19

2024-02-17T17:19

специальная военная операция на украине

авдеевка

безопасность

леонид слуцкий (политик)

вооруженные силы украины

александр сырский

госдума рф

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Освобождение Авдеевки является проявлением мощи и героизма русского оружия, нужно представить к наградам отличившихся участников операции, написал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. "Таких шагов к Победе, как освобождение Авдеевки, должно быть больше... Освобождение Авдеевки, безусловно, – проявление мощи и героизма русского оружия. Нужно представить к наградам отличившихся участников операции. Мы будем чествовать героев и гордиться их подвигами", - написал он. Парламентарий считает, что скоро фронт противника будет обрушен и Киев освобождён от "клоунской хунты Зеленского". "Укронацисты ответят за каждое преступление, никто не скроется... Пусть нацисты дрожат и прячутся в подвалы. Недолго осталось подпевалам западных элит жировать. СВО должна быть закончена быстро и только на наших условиях", - добавил депутат. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927944235.html

авдеевка

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авдеевка, безопасность, леонид слуцкий (политик), вооруженные силы украины, александр сырский, госдума рф, владимир зеленский, донецк, вооруженные силы рф