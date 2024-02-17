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Новость об уходе ВСУ из Авдеевки попала на главные страницы западных СМИ - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:50 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html
Новость об уходе ВСУ из Авдеевки попала на главные страницы западных СМИ
Новость об уходе ВСУ из Авдеевки попала на главные страницы западных СМИ - РИА Новости, 17.02.2024
Новость об уходе ВСУ из Авдеевки попала на главные страницы западных СМИ
Новость об отступлении украинских войск из расположенной рядом с Донецком Авдеевки оказалась на главных страницах многих западных СМИ. Ряд изданий называют... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T16:50
2024-02-17T16:50
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
украина
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Новость об отступлении украинских войск из расположенной рядом с Донецком Авдеевки оказалась на главных страницах многих западных СМИ. Ряд изданий называют город ключевым, а поражение Киева - катастрофой с далеко идущими последствиями. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. Никто не верил, что удержат Как пишет американская газета New York Times, признаки того, что Украине все тяжелее дается удерживать Авдеевку, были видны уже несколько недель. Британская газета Guardian в свою очередь отмечает, что украинские войска были истощены и измотаны, а нехватка артиллерийских снарядов усугублялась задержкой выделения крупного пакета финансирования со стороны США. А немецкая газета Bild добавляет, что "украинцы покинули город, чтобы спасти своих солдат". Украина сдала ключевой город на востоке Британская газета Independent называет Авдеевку "ключевым городом на востоке Украины". Guardian подчеркивает, что уход украинских войск из города обеспечит России полный контроль над окрестностями Донецка. Это мнение разделяет научный сотрудник национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков. Согласно журналу Newsweek, который приводит его слова, он заявил, что Авдеевка является очень важным стратегическим пунктом в украинской системе обороны. Контроль над городом, по его мнению, может создать проход для российских сил. Австралийская газета Sydney Morning Herald пишет, что Авдеевка может послужить возможным плацдармом для продвижения России. Американское издание Washington Post в свою очередь подчеркивает, что взятие Авдеевки под контроль станет значительной победой России на поле боя с тех пор, как контрнаступление Киева в 2023 году закончилось тяжелыми потерями. А немецкое издание Stern за несколько часов до сообщений об отходе украинских сил из города опубликовало материал, в котором говорится, что "поражение в Авдеевке — это катастрофа для Украины, имеющая более далеко идущие последствия, чем падение Бахмута (Артемовска)". За Артемовск много месяцев шли бои. Он был освобожден 20 мая и находится под контролем РФ. Символизм При этом ряд западных изданий пытаются приуменьшить значение украинского провала в Авдеевке, но даже они признают, что Киев потерял значительную часть территории. Британская газета Daily Mail пишет, что взятие города под контроль силами РФ станет для Москвы "символической победой". Однако издание подчеркивает, что отступление украинский войск знаменует собой крупнейшее изменение на линии фронта с момента освобождения Артемовска в мае 2023 года. Ей вторит немецкая газета Welt, которая назвала ситуацию в Авдеевке "крупнейшей символической" победой РФ после провала украинского контрнаступления летом и "значительным приобретением территории". Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов. Он заявил, что Украину держат "в искусственном дефиците" вооружений, особенно он отметил дефицит артиллерийских боеприпасов и дальнобойных снарядов.
https://ria.ru/20240217/zakharova-1927936153.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927908903.html
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927857763.html
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авдеевка, россия, украина, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Новость об уходе ВСУ из Авдеевки попала на главные страницы западных СМИ

Stern: уход ВСУ из Авдеевки станет катастрофой с далеко идущими последствиями

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Новость об отступлении украинских войск из расположенной рядом с Донецком Авдеевки оказалась на главных страницах многих западных СМИ. Ряд изданий называют город ключевым, а поражение Киева - катастрофой с далеко идущими последствиями.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Захарова назвала истинную причину вывода украинских войск из Авдеевки
Вчера, 12:28
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка.

Никто не верил, что удержат

Как пишет американская газета New York Times, признаки того, что Украине все тяжелее дается удерживать Авдеевку, были видны уже несколько недель.
Британская газета Guardian в свою очередь отмечает, что украинские войска были истощены и измотаны, а нехватка артиллерийских снарядов усугублялась задержкой выделения крупного пакета финансирования со стороны США.
А немецкая газета Bild добавляет, что "украинцы покинули город, чтобы спасти своих солдат".
Владимир Зеленский и Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Придурок": украинцы отреагировали на падение Авдеевки
Вчера, 05:32

Украина сдала ключевой город на востоке

Британская газета Independent называет Авдеевку "ключевым городом на востоке Украины".
Guardian подчеркивает, что уход украинских войск из города обеспечит России полный контроль над окрестностями Донецка.
Это мнение разделяет научный сотрудник национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков. Согласно журналу Newsweek, который приводит его слова, он заявил, что Авдеевка является очень важным стратегическим пунктом в украинской системе обороны. Контроль над городом, по его мнению, может создать проход для российских сил.
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В Пентагоне назвали Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ
16 февраля, 18:10
Австралийская газета Sydney Morning Herald пишет, что Авдеевка может послужить возможным плацдармом для продвижения России.
Американское издание Washington Post в свою очередь подчеркивает, что взятие Авдеевки под контроль станет значительной победой России на поле боя с тех пор, как контрнаступление Киева в 2023 году закончилось тяжелыми потерями.
А немецкое издание Stern за несколько часов до сообщений об отходе украинских сил из города опубликовало материал, в котором говорится, что "поражение в Авдеевке — это катастрофа для Украины, имеющая более далеко идущие последствия, чем падение Бахмута (Артемовска)".
За Артемовск много месяцев шли бои. Он был освобожден 20 мая и находится под контролем РФ.
Центральная часть города Артемовска. Весна 2023 года - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В ВСУ пугают повторением судьбы Артемовска для городов западнее Авдеевки
16 февраля, 18:53

Символизм

При этом ряд западных изданий пытаются приуменьшить значение украинского провала в Авдеевке, но даже они признают, что Киев потерял значительную часть территории.
Британская газета Daily Mail пишет, что взятие города под контроль силами РФ станет для Москвы "символической победой". Однако издание подчеркивает, что отступление украинский войск знаменует собой крупнейшее изменение на линии фронта с момента освобождения Артемовска в мае 2023 года.
Ей вторит немецкая газета Welt, которая назвала ситуацию в Авдеевке "крупнейшей символической" победой РФ после провала украинского контрнаступления летом и "значительным приобретением территории".
Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов. Он заявил, что Украину держат "в искусственном дефиците" вооружений, особенно он отметил дефицит артиллерийских боеприпасов и дальнобойных снарядов.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияУкраинаАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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