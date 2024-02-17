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В ВСУ сообщили о трудностях при отступлении из Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 17.02.2024 (обновлено: 17:00 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927966912.html
В ВСУ сообщили о трудностях при отступлении из Авдеевки
В ВСУ сообщили о трудностях при отступлении из Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
В ВСУ сообщили о трудностях при отступлении из Авдеевки
Отступление из Авдеевки стало сложной задачей для украинских войск, приводит слова замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T16:20
2024-02-17T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Отступление из Авдеевки стало сложной задачей для украинских войск, приводит слова замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина издание "Страна.ua"."Выход из Авдеевки — это было правильное и логичное решение. Но очень сложное в реализации. Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ждут очень сложные бои", — отметил военный.Минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин неудачи при обороне города отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как подчеркивал боец украинской 3-й штурмовой бригады Виктор Беляк, при отходе с позиций подразделению приказали бросить раненых, а дорога в город усеяна телами украинских солдат.Советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил РИА Новости, что ВСУ покидают позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. По его словам, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, нужно дождаться официального сообщения Минобороны.В пятницу высокопоставленная представительница Пентагона заявила, что США видят, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ, неизбежных без возобновления американской помощи.
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авдеевка
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в мире, авдеевка, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, владимир зеленский, александр сырский, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Ян Гагин
В ВСУ сообщили о трудностях при отступлении из Авдеевки

Замкомандира бригады ВСУ Жорин назвал выход из Авдеевки сложной задачей

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Отступление из Авдеевки стало сложной задачей для украинских войск, приводит слова замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина издание "Страна.ua".
«
"Выход из Авдеевки — это было правильное и логичное решение. Но очень сложное в реализации. Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ждут очень сложные бои", — отметил военный.

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон. Сейчас за населенный пункт идут бои.

Минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин неудачи при обороне города отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
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Как подчеркивал боец украинской 3-й штурмовой бригады Виктор Беляк, при отходе с позиций подразделению приказали бросить раненых, а дорога в город усеяна телами украинских солдат.
Советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил РИА Новости, что ВСУ покидают позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. По его словам, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, нужно дождаться официального сообщения Минобороны.
В пятницу высокопоставленная представительница Пентагона заявила, что США видят, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ, неизбежных без возобновления американской помощи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАВладимир ЗеленскийАлександр СырскийЯн Гагин
 
 
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