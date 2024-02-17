https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927966912.html

В ВСУ сообщили о трудностях при отступлении из Авдеевки

В ВСУ сообщили о трудностях при отступлении из Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024

В ВСУ сообщили о трудностях при отступлении из Авдеевки

Отступление из Авдеевки стало сложной задачей для украинских войск, приводит слова замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T16:20

2024-02-17T16:20

2024-02-17T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

донецкая народная республика

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Отступление из Авдеевки стало сложной задачей для украинских войск, приводит слова замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина издание "Страна.ua"."Выход из Авдеевки — это было правильное и логичное решение. Но очень сложное в реализации. Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ждут очень сложные бои", — отметил военный.Минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин неудачи при обороне города отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как подчеркивал боец украинской 3-й штурмовой бригады Виктор Беляк, при отходе с позиций подразделению приказали бросить раненых, а дорога в город усеяна телами украинских солдат.Советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил РИА Новости, что ВСУ покидают позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. По его словам, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, нужно дождаться официального сообщения Минобороны.В пятницу высокопоставленная представительница Пентагона заявила, что США видят, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ, неизбежных без возобновления американской помощи.

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927864983.html

авдеевка

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в мире, авдеевка, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, владимир зеленский, александр сырский, ян гагин