https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки

"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024

"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки

Российские войска заняли город. По сообщению Минобороны России, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра. А ранее украинское... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-17T23:04

2024-02-17T23:04

2024-02-18T01:26

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Российские войска заняли город. По сообщению Минобороны России, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра. А ранее украинское командование заявило, что ВСУ покидают свои позиции. О том, как это повлияет на обстановку в зоне конфликта, — в материале РИА Новости."Мощный узел"Министр обороны Сергей Шойгу доложил сегодня об успехе Верховному главнокомандующему. Взятый под контроль населенный пункт, по сообщению ведомства, представлял собой "мощный оборонительный узел Вооруженных сил Украины"."В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате", — говорится в пресс-релизе. Также там пояснили, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который долгое время обстреливали из этого города. А российские войска "продолжают наступательные действия по дальнейшему освобождению" ДНР.К середине февраля положение авдеевского гарнизона из тяжелого превратилось в критическое. Штурмовые подразделения российской армии практически замкнули кольцо окружения вокруг города, вплотную приблизившись к населенному пункту Ласточкино. Через него проходила последняя дорога на запад, по которой осуществлялось снабжение частей ВСУ.Одновременно украинских военных выдавили с ряда хорошо оборудованных позиций, в частности из укрепрайона "Зенит" южнее Авдеевки и из лесополосы северо-западнее.Группировка, по сути, оказалась разделена на две части. Первая пыталась вырваться из города. По отступающим разрозненным подразделениям немедленно наносили точные удары.Вторая часть гарнизона, костяк которой составляют бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады, засела на территории Авдеевского коксохимического завода. Это элитное соединение украинской армии главком Сырский бросил на подмогу осажденному гарнизону. Однако штурмовики практически сразу же попали в окружение.Сейчас они скрываются в подвалах и бункерах предприятия и записывают видео с призывами их эвакуировать или деблокировать. Тем самым зеркально повторяется ситуация с "Азовсталью", где боевики "Азова"* несколько недель прятались под землей, пока в результате переговоров их оттуда не "эвакуировали" в российский плен.Как победилиОдну из главных ролей в освобождении Авдеевки сыграла авиация. Фронтовые бомбардировщики Су-34 с самого начала операции 10 октября прошлого года в ежедневном режиме "обрабатывали" укрепрайон фугасными авиабомбами, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции. УМПК позволял самолетам наносить удары, не рискуя попасть под огонь вражеской ПВО. Мощи 500-килограммовых бомб вполне хватило, чтобы сровнять с землей забетонированные укрепления ВСУ, которые в противном случае пришлось бы штурмовать в лоб.На отлично отработали и артиллеристы, значительно опередившие украинцев по весу гаубичного залпа. Под Авдеевкой удалось реализовать полноценный разведывательно-огневой контур, при котором от обнаружения цели до ее поражения проходили считанные минуты. Это серьезно осложнило перемещение вэсэушников и затруднило подвоз боеприпасов.Пушкарям сильно помогли операторы FPV-дронов. С российской стороны беспилотников на Авдеевском направлении было в разы больше.Но "первую скрипку", несомненно, сыграла штурмовая пехота. Российские бойцы без лишней спешки методично брали укрепрайон за укрепрайоном, обходя город с севера и с юга, чтобы западнее замкнуть кольцо окружения. Попытки ВСУ их остановить завершились ничем. И когда пехотинцы установили российский флаг у стелы на въезде в Авдеевку, у которой не так давно фотографировался украинский президент Владимир Зеленский, стало окончательно ясно, что город вскоре падет.Освобождение Авдеевки позволит частично купировать угрозу обстрелов Донецка, ведь в том числе отсюда запускали снаряды с 2014-го.Но, скорее всего, это не обрушит фронт и не приведет к краху Киева. Однако второго такого мощного укрепрайона, как под Донецком, у Украины нет. Вполне возможно, что дальше российской армии будет полегче в продвижении.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927944235.html

https://ria.ru/20240217/pobeda-1927987323.html

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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аналитика, украина, авдеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф