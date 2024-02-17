Зеленский назвал виновных в отходе ВСУ из Авдеевки
Зеленский переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на недостаточную помощь Запада
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский солдат в Авдеевке
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский солдат в Авдеевке. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
Как заявил в субботу РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, ВСУ хаотично покидают свои позиции в Авдеевке, бросая раненых, это бегство.
Зеленский в ходе выступления заявил, что Украину держат "в искусственном дефиците" вооружений, особенно он отметил дефицит артиллерийских боеприпасов и дальнобойных снарядов.
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"Наши действия ограничены только достаточностью и диапазоном нашей силы, но это не зависит от нас. И ситуация в Авдеевке это доказывает", — заявил Зеленский.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.
В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной".