https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927944235.html

Зеленский назвал виновных в отходе ВСУ из Авдеевки

Зеленский назвал виновных в отходе ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024

Зеленский назвал виновных в отходе ВСУ из Авдеевки

Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T13:22

2024-02-17T13:22

2024-02-17T16:11

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский. Как заявил в субботу РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, ВСУ хаотично покидают свои позиции в Авдеевке, бросая раненых, это бегство. Зеленский в ходе выступления заявил, что Украину держат "в искусственном дефиците" вооружений, особенно он отметил дефицит артиллерийских боеприпасов и дальнобойных снарядов. "Наши действия ограничены только достаточностью и диапазоном нашей силы, но это не зависит от нас. И ситуация в Авдеевке это доказывает", — заявил Зеленский.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной".

https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927942848.html

https://ria.ru/20240217/zakharova-1927936153.html

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, авдеевка, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины