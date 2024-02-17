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Зеленский назвал виновных в отходе ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 17.02.2024 (обновлено: 16:11 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927944235.html
Зеленский назвал виновных в отходе ВСУ из Авдеевки
Зеленский назвал виновных в отходе ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
Зеленский назвал виновных в отходе ВСУ из Авдеевки
Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T13:22
2024-02-17T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский. Как заявил в субботу РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, ВСУ хаотично покидают свои позиции в Авдеевке, бросая раненых, это бегство. Зеленский в ходе выступления заявил, что Украину держат "в искусственном дефиците" вооружений, особенно он отметил дефицит артиллерийских боеприпасов и дальнобойных снарядов. &quot;Наши действия ограничены только достаточностью и диапазоном нашей силы, но это не зависит от нас. И ситуация в Авдеевке это доказывает&quot;, — заявил Зеленский.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной".
https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927942848.html
https://ria.ru/20240217/zakharova-1927936153.html
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в мире, авдеевка, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Зеленский назвал виновных в отходе ВСУ из Авдеевки

Зеленский переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на недостаточную помощь Запада

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский солдат в Авдеевке
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский солдат в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Зеленский устроил в Мюнхене истерику из-за российской армии
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Как заявил в субботу РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, ВСУ хаотично покидают свои позиции в Авдеевке, бросая раненых, это бегство.
Зеленский в ходе выступления заявил, что Украину держат "в искусственном дефиците" вооружений, особенно он отметил дефицит артиллерийских боеприпасов и дальнобойных снарядов.
«

"Наши действия ограничены только достаточностью и диапазоном нашей силы, но это не зависит от нас. И ситуация в Авдеевке это доказывает", — заявил Зеленский.

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.
В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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