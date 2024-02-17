https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927934996.html

ВСУ хаотично бегут из Авдеевки, заявили в ДНР

ВСУ хаотично бегут из Авдеевки, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.02.2024

ВСУ хаотично бегут из Авдеевки, заявили в ДНР

ВСУ хаотично покидают свои позиции в Авдеевке, бросая раненых, это бегство, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T12:12

2024-02-17T12:12

2024-02-17T12:17

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

ян гагин

безопасность

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. ВСУ хаотично покидают свои позиции в Авдеевке, бросая раненых, это бегство, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин."Да, действительно, Авдеевку покидают части ВСУ, мы замечаем, что они выходят, выходят разрозненными. То есть это не то, что (главком ВСУ Александр - ред.) Сырский написал, что будем выходить – ничего подобного. То, что происходит сейчас, - это бегство", - сказал Гагин.В ночь на субботу Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский."Каждый сейчас спасает сам себя. Очень много брошенных раненых, они бросают раненых, наши бойцы им оказывают медицинскую помощь. Есть подразделения, одиночные бойцы, техника – да, действительно, они выходят. Там куча забытых подразделений – маленьких и больших, которые сопротивляются, кто сдается", - рассказал он.Гагин подчеркнул, что пока преждевременно говорить о переходе Авдеевки под российский контроль, поскольку необходимо дождаться официального сообщения Минобороны РФ."Противник выходит, потому что они боятся остаться в котле, погибнуть. Есть очаговое сопротивление, есть сопротивление небольших подразделений и небольших разрозненных групп, которые не имеют между собой связи чаще всего", - сказал Гагин.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной". А в конце января глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* признал продвижение войск РФ, в том числе под Авдеевкой.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20240217/ukraina-1927930510.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927908903.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

донецкая народная республика

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авдеевка, донецкая народная республика, ян гагин, безопасность, вооруженные силы украины