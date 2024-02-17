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ВСУ хаотично бегут из Авдеевки, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 17.02.2024 (обновлено: 12:17 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927934996.html
ВСУ хаотично бегут из Авдеевки, заявили в ДНР
ВСУ хаотично бегут из Авдеевки, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.02.2024
ВСУ хаотично бегут из Авдеевки, заявили в ДНР
ВСУ хаотично покидают свои позиции в Авдеевке, бросая раненых, это бегство, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T12:12
2024-02-17T12:17
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
ян гагин
безопасность
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. ВСУ хаотично покидают свои позиции в Авдеевке, бросая раненых, это бегство, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин."Да, действительно, Авдеевку покидают части ВСУ, мы замечаем, что они выходят, выходят разрозненными. То есть это не то, что (главком ВСУ Александр - ред.) Сырский написал, что будем выходить – ничего подобного. То, что происходит сейчас, - это бегство", - сказал Гагин.В ночь на субботу Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский."Каждый сейчас спасает сам себя. Очень много брошенных раненых, они бросают раненых, наши бойцы им оказывают медицинскую помощь. Есть подразделения, одиночные бойцы, техника – да, действительно, они выходят. Там куча забытых подразделений – маленьких и больших, которые сопротивляются, кто сдается", - рассказал он.Гагин подчеркнул, что пока преждевременно говорить о переходе Авдеевки под российский контроль, поскольку необходимо дождаться официального сообщения Минобороны РФ."Противник выходит, потому что они боятся остаться в котле, погибнуть. Есть очаговое сопротивление, есть сопротивление небольших подразделений и небольших разрозненных групп, которые не имеют между собой связи чаще всего", - сказал Гагин.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной". А в конце января глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* признал продвижение войск РФ, в том числе под Авдеевкой.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927930510.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927908903.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
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авдеевка, донецкая народная республика, ян гагин, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВСУ хаотично бегут из Авдеевки, заявили в ДНР

Гагин: ВСУ хаотично покидают свои позиции в Авдеевке, бросая раненых

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. ВСУ хаотично покидают свои позиции в Авдеевке, бросая раненых, это бегство, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
"Да, действительно, Авдеевку покидают части ВСУ, мы замечаем, что они выходят, выходят разрозненными. То есть это не то, что (главком ВСУ Александр - ред.) Сырский написал, что будем выходить – ничего подобного. То, что происходит сейчас, - это бегство", - сказал Гагин.
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В ночь на субботу Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
"Каждый сейчас спасает сам себя. Очень много брошенных раненых, они бросают раненых, наши бойцы им оказывают медицинскую помощь. Есть подразделения, одиночные бойцы, техника – да, действительно, они выходят. Там куча забытых подразделений – маленьких и больших, которые сопротивляются, кто сдается", - рассказал он.
Гагин подчеркнул, что пока преждевременно говорить о переходе Авдеевки под российский контроль, поскольку необходимо дождаться официального сообщения Минобороны РФ.
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"Противник выходит, потому что они боятся остаться в котле, погибнуть. Есть очаговое сопротивление, есть сопротивление небольших подразделений и небольших разрозненных групп, которые не имеют между собой связи чаще всего", - сказал Гагин.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.
В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной". А в конце января глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* признал продвижение войск РФ, в том числе под Авдеевкой.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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