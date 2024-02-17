https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927908903.html

"Придурок": украинцы отреагировали на падение Авдеевки

"Придурок": украинцы отреагировали на падение Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024

"Придурок": украинцы отреагировали на падение Авдеевки

Пользователи социальной сети X раскритиковали главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за его заявления о сдаче Авдеевки российской армии. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T05:32

2024-02-17T05:32

2024-02-17T05:32

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

александр тарнавский

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за его заявления о сдаче Авдеевки российской армии.По утверждению генерала, украинским войскам пришлось оставить город из-за оперативной обстановки и во избежание окружения."Это нужно было сделать неделю назад", — заявил Тип з Одеси."Бегите, бегите, бегите", — написал Elfling."Немного опоздал, придурок!" — посетовал Truth Always win."О, что случилось? Я думал, вы побеждаете и уничтожаете российские войска", — сыронизировал Ryan."А раньше вывести войска президент не позволил?" — поинтересовался Sovereign."Ублюдок", — возмутилась Inna.Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского утверждает, что украинские войска уже вышли из Авдеевки.Ранее Тарнавский сообщил, что украинские войска отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке, несколько военных при отступлении попали в плен.Авдеевка — северный пригород Донецка, был мощным укрепрайоном ВСУ.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927905659.html

https://ria.ru/20240217/zapad-1927902462.html

авдеевка

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в мире, авдеевка, александр тарнавский, александр сырский, вооруженные силы украины