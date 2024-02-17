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"Придурок": украинцы отреагировали на падение Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:32 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927908903.html
"Придурок": украинцы отреагировали на падение Авдеевки
"Придурок": украинцы отреагировали на падение Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
"Придурок": украинцы отреагировали на падение Авдеевки
Пользователи социальной сети X раскритиковали главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за его заявления о сдаче Авдеевки российской армии. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T05:32
2024-02-17T05:32
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
александр тарнавский
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за его заявления о сдаче Авдеевки российской армии.По утверждению генерала, украинским войскам пришлось оставить город из-за оперативной обстановки и во избежание окружения."Это нужно было сделать неделю назад", — заявил Тип з Одеси."Бегите, бегите, бегите", — написал Elfling."Немного опоздал, придурок!" — посетовал Truth Always win.&quot;О, что случилось? Я думал, вы побеждаете и уничтожаете российские войска&quot;, — сыронизировал Ryan."А раньше вывести войска президент не позволил?" — поинтересовался Sovereign."Ублюдок", — возмутилась Inna.Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского утверждает, что украинские войска уже вышли из Авдеевки.Ранее Тарнавский сообщил, что украинские войска отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке, несколько военных при отступлении попали в плен.Авдеевка — северный пригород Донецка, был мощным укрепрайоном ВСУ.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927905659.html
https://ria.ru/20240217/zapad-1927902462.html
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в мире, авдеевка, александр тарнавский, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Александр Тарнавский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины

"Придурок": украинцы отреагировали на падение Авдеевки

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский и Александр Сырский
Владимир Зеленский и Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский и Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за его заявления о сдаче Авдеевки российской армии.
По утверждению генерала, украинским войскам пришлось оставить город из-за оперативной обстановки и во избежание окружения.
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
СМИ: Тарнавский заявил, что украинские войска уже вышли из Авдеевки
03:28
"Это нужно было сделать неделю назад", — заявил Тип з Одеси.
"Бегите, бегите, бегите", — написал Elfling.
"Немного опоздал, придурок!" — посетовал Truth Always win.
«

"О, что случилось? Я думал, вы побеждаете и уничтожаете российские войска", — сыронизировал Ryan.

"А раньше вывести войска президент не позволил?" — поинтересовался Sovereign.
"Ублюдок", — возмутилась Inna.
Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского утверждает, что украинские войска уже вышли из Авдеевки.
Ранее Тарнавский сообщил, что украинские войска отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке, несколько военных при отступлении попали в плен.
Авдеевка — северный пригород Донецка, был мощным укрепрайоном ВСУ.
Луна над Спасской башней Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Очередная ложь": на Западе неожиданно поддержали Россию
01:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаАлександр ТарнавскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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