https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927905659.html
СМИ: Тарнавский заявил, что украинские войска уже вышли из Авдеевки
СМИ: Тарнавский заявил, что украинские войска уже вышли из Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
СМИ: Тарнавский заявил, что украинские войска уже вышли из Авдеевки
Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского передает, что украинские войска вышли из Авдеевки. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T03:28
2024-02-17T03:28
2024-02-17T03:37
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы украины
александр тарнавский
сша
донецк
александр сырский
министерство обороны сша
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского передает, что украинские войска вышли из Авдеевки.Ранее главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне.В пятницу высокопоставленная представительница Пентагона заявила журналистам, что США видят, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ, неизбежных без возобновления американской помощи.Авдеевка - северный пригород Донецка, она была мощным укрепрайоном ВСУ.
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927864983.html
авдеевка
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авдеевка, вооруженные силы украины, александр тарнавский, сша, донецк, александр сырский, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Александр Тарнавский, США, Донецк, Александр Сырский, Министерство обороны США
СМИ: Тарнавский заявил, что украинские войска уже вышли из Авдеевки
СМИ: командующий группировкой ВСУ "Таврия" заявил, что войска вышли из Авдеевки