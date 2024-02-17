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Сырский объявил об отходе ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:21 17.02.2024 (обновлено: 05:15 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927905520.html
Сырский объявил об отходе ВСУ из Авдеевки
Сырский объявил об отходе ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
Сырский объявил об отходе ВСУ из Авдеевки
Главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки, расположенной рядом с Донецком, и переходе к обороне. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T03:21
2024-02-17T05:15
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы украины
россия
сша
александр сырский
александр тарнавский
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки, расположенной рядом с Донецком, и переходе к обороне.&quot;Исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки... я принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне&quot;, - написал он в Facebook* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского утверждает, что украинские войска уже вышли из Авдеевки.Ранее Тарнавский сообщил, что украинские войска отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке, несколько военных при отступлении попали в плен.В пятницу штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь ВСУ в Авдеевку, назвала "своим новым домом" коксохимический завод, находящийся на северо-западной окраине города. Как сообщало украинское издание "Страна.ua", местами бригада находится в полном окружении.В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к скорой потере основной линии снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой украинское командование ранее признало "чрезвычайно сложной".В пятницу в Пентагоне заявили, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, а также назвали грядущую потерю Авдеевки предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.Авдеевка — северный пригород Донецка, был мощным укрепрайоном ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927864983.html
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авдеевка, вооруженные силы украины, россия, сша, александр сырский, александр тарнавский
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Александр Сырский, Александр Тарнавский
Сырский объявил об отходе ВСУ из Авдеевки

Главком ВСУ Сырский объявил о выводе всех подразделений из Авдеевки

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки, расположенной рядом с Донецком, и переходе к обороне.
«

"Исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки... я принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне", - написал он в Facebook* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского утверждает, что украинские войска уже вышли из Авдеевки.
Ранее Тарнавский сообщил, что украинские войска отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке, несколько военных при отступлении попали в плен.
Центральная часть города Артемовска. Весна 2023 года - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В ВСУ пугают повторением судьбы Артемовска для городов западнее Авдеевки
Вчера, 18:53
В пятницу штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь ВСУ в Авдеевку, назвала "своим новым домом" коксохимический завод, находящийся на северо-западной окраине города. Как сообщало украинское издание "Страна.ua", местами бригада находится в полном окружении.
В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к скорой потере основной линии снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой украинское командование ранее признало "чрезвычайно сложной".
В пятницу в Пентагоне заявили, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, а также назвали грядущую потерю Авдеевки предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.
Авдеевка — северный пригород Донецка, был мощным укрепрайоном ВСУ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Кадр видео, на котором, как утверждается, украинская бронетехника якобы выходит из Авдеевки
СМИ Украины публикуют видео ухода из Авдеевки поврежденной бронетехники ВСУ
Вчера, 22:34
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВооруженные силы УкраиныРоссияСШААлександр СырскийАлександр Тарнавский
 
 
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