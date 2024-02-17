https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927905520.html

Сырский объявил об отходе ВСУ из Авдеевки

Сырский объявил об отходе ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024

Сырский объявил об отходе ВСУ из Авдеевки

Главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки, расположенной рядом с Донецком, и переходе к обороне. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T03:21

2024-02-17T03:21

2024-02-17T05:15

специальная военная операция на украине

авдеевка

вооруженные силы украины

россия

сша

александр сырский

александр тарнавский

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки, расположенной рядом с Донецком, и переходе к обороне."Исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки... я принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне", - написал он в Facebook* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского утверждает, что украинские войска уже вышли из Авдеевки.Ранее Тарнавский сообщил, что украинские войска отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке, несколько военных при отступлении попали в плен.В пятницу штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь ВСУ в Авдеевку, назвала "своим новым домом" коксохимический завод, находящийся на северо-западной окраине города. Как сообщало украинское издание "Страна.ua", местами бригада находится в полном окружении.В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к скорой потере основной линии снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой украинское командование ранее признало "чрезвычайно сложной".В пятницу в Пентагоне заявили, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, а также назвали грядущую потерю Авдеевки предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.Авдеевка — северный пригород Донецка, был мощным укрепрайоном ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927864983.html

https://ria.ru/20240216/bronetekhnika-1927891370.html

авдеевка

россия

сша

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авдеевка, вооруженные силы украины, россия, сша, александр сырский, александр тарнавский