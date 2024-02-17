https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927905520.html
Сырский объявил об отходе ВСУ из Авдеевки
Сырский объявил об отходе ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
Сырский объявил об отходе ВСУ из Авдеевки
Главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки, расположенной рядом с Донецком, и переходе к обороне. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T03:21
2024-02-17T03:21
2024-02-17T05:15
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки, расположенной рядом с Донецком, и переходе к обороне."Исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки... я принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне", - написал он в Facebook* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского утверждает, что украинские войска уже вышли из Авдеевки.Ранее Тарнавский сообщил, что украинские войска отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке, несколько военных при отступлении попали в плен.В пятницу штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь ВСУ в Авдеевку, назвала "своим новым домом" коксохимический завод, находящийся на северо-западной окраине города. Как сообщало украинское издание "Страна.ua", местами бригада находится в полном окружении.В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к скорой потере основной линии снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой украинское командование ранее признало "чрезвычайно сложной".В пятницу в Пентагоне заявили, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, а также назвали грядущую потерю Авдеевки предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.Авдеевка — северный пригород Донецка, был мощным укрепрайоном ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927864983.html
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авдеевка, вооруженные силы украины, россия, сша, александр сырский, александр тарнавский
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Александр Сырский, Александр Тарнавский
Сырский объявил об отходе ВСУ из Авдеевки
Главком ВСУ Сырский объявил о выводе всех подразделений из Авдеевки
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки, расположенной рядом с Донецком, и переходе к обороне.
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"Исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки... я принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне", - написал он в Facebook* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского
утверждает, что украинские войска уже вышли из Авдеевки.
Ранее Тарнавский сообщил, что украинские войска отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке, несколько военных при отступлении попали в плен.
В ВСУ пугают повторением судьбы Артемовска для городов западнее Авдеевки
В пятницу штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь ВСУ в Авдеевку, назвала "своим новым домом" коксохимический завод, находящийся на северо-западной окраине города. Как сообщало украинское издание "Страна.ua", местами бригада находится в полном окружении.
В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к скорой потере основной линии снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой украинское командование ранее признало "чрезвычайно сложной".
В пятницу в Пентагоне
заявили, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, а также назвали грядущую потерю Авдеевки предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.
Авдеевка — северный пригород Донецка
, был мощным укрепрайоном ВСУ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
СМИ Украины публикуют видео ухода из Авдеевки поврежденной бронетехники ВСУ