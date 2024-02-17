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Военкор "Звезды" Пионтковский пострадал при атаке беспилотника в ДНР
Военкор "Звезды" Пионтковский пострадал при атаке беспилотника в ДНР - РИА Новости, 17.02.2024
Военкор "Звезды" Пионтковский пострадал при атаке беспилотника в ДНР
Военкор телеканала "Звезда" Даниил Пионтковский сообщил РИА Новости, что пострадал при атаке беспилотника-камикадзе в Пантелеймоновке в ДНР. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T20:32
2024-02-17T20:32
2024-02-17T20:45
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 фев — РИА Новости. Военкор телеканала "Звезда" Даниил Пионтковский сообщил РИА Новости, что пострадал при атаке беспилотника-камикадзе в Пантелеймоновке в ДНР.Собеседник агентства уточнил, что у него легкое осколочное ранение ноги. Кроме того, его коллега из съемочной группы Максим Магро получил контузию.Пионтковский добавил, что угрозы их жизни нет.Как рассказал в субботу корреспондент РИА Новости, при очередном обстреле ВСУ попадание снаряда разрушило многоквартирный дом в поселке Пантелеймоновка. Погибли четыре человека, в том числе один ребенок, шесть человек ранены — среди них двое детей.
https://ria.ru/20240216/donetsk-1927800089.html
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донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Военкор "Звезды" Пионтковский пострадал при атаке беспилотника в ДНР
Военкор "Звезды" Пионтковский и его коллега пострадали при атаке БПЛА в ДНР